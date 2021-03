Stasera in streaming il concerto del Quartetto d’Archi del Teatro San Carlo 

Stasera alle ore 20.00 il concerto del Quartetto d’Archi del Teatro San Carlo che eseguirà musiche di Beethoven e Šostakóvič. Sarà disponibile on line sulla pagina Facebook, sulla piattaforma Mymovies.it e sul sito del Teatro San Carlo.

Continuano gli appuntamenti in streaming della programmazione on line di marzo del Teatro San Carlo: in calendario oggi venerdì 26 marzo a partire dalle ore 20.00. Protagonista il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo composto dalle prime parti dell’Orchestra del Massimo napoletano Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, Luca Signorini, che eseguirà il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in do minore op.18 di Ludwig van Beethoven.

Il concerto sarà disponibile on line su mymovies.it, sulla pagina Facebook e sul sito del Teatro. Eseguito per la prima volta nel 1960, il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, è il più famoso dei 15 quartetti composti dall’autore.

Scritto a Dresda in soli tre giorni, fu dedicato alle vittime del fascismo e della guerra, ma all’amico Glikman lo stesso Šostakóvič scrisse: “Ho riflettuto sul fatto che, se un giorno o l’altro morirò, sarà difficile che qualcuno scriva una composizione dedicata alla mia memoria. Per questo ho deciso di scriverla io stesso. Sulla copertina si potrebbe scrivere: Questo quartetto è dedicato alla memoria del suo autore.”

La scaletta prosegue con il Quartetto n.4 in do minore op.18 di Ludwig van Beethoven composto tra il 1798 e il 1800 e dedicato al Principe Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz.

La tonalità in cui è composto, il do minore, la stessa della Patetica e della Sinfonia n. 5, sta ad indicare, al di là degli schemi formali classici utilizzati, un pathos e una tensione drammatica che percorre tutta la composizione.

Gli spettacoli in streaming saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e – per i primi tre giorni – anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo.

Successivamente saranno disponibili on demand sul sito shop.teatrosancarlo.it È possibile sottoscrivere un miniabbonamento al costo di 4,99 che dà diritto ad usufruire illimitatamente degli spettacoli per tutto il mese o in alternativa, è possibile acquistare lo streaming di un singolo appuntamento al costo di 2,29 euro, con una disponibilità del contenuto prescelto della durata di una settimana.

QUARTETTO D’ARCHI DEL TEATRO SAN CARLO

Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, Luca Signorini

Programma

Dmitrij Dmitrievič Šostakovič

(1906-1975)

Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110

Largo

Allegro molto

Allegretto

Largo

Largo

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Quartetto per archi n.4 in Do minore, op.18

Allegro, ma non tanto Andante scherzoso, quasi Allegretto Menuetto. Allegretto Allegro