Spider-Man: No Way Home, ecco il nuovo trailer del film [VIDEO]

Spider-Man: No Way Home, anticipazioni. Ecco il nuovo trailer che si aggiunge a quello ufficiale rilasciato pochi giorni fa.

Arrivano nuove anticipazioni per il terzo film dedicato a uno dei suoi eroi più importanti, Spider-Man. Attesissimo dopo le svolte arrivate con la conclusione della fase 3 del progetto cinematografico della Marvel, da pochi giorni è stato distribuito il trailer ufficiale in vista dell’arrivo nelle sale del film (il 15 dicembre in quelle italiane).

Sony ha da poco diffuso nuove immagini del film, raccolte in un nuovo video della durata di 30 secondi che aggiungono nuove scene del prossimo Spider-Man: No Way Home. L’account Twitter ha registrato in pochissimo tempo centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Sony Pictures Italia ha poi rilasciato la sinossi ufficiale del film: “Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più”.

“Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso”.

We started getting visitors… from every universe. #SpiderManNoWayHome Exclusively At Cinemas December 15. Tickets on sale Monday. pic.twitter.com/6wBqA7Y7WV — Sony Pictures UK 🎬 (@SonyPicturesUK) November 24, 2021

