L’uomo ragno sta tornando: Spider-Man – No Way Home al cinema dal 15 dicembre (TRAILER)

Spider-Man – No Way Home: sale l’attesa dei fan per il nuovo film con protagonista Tom Holland nei panni del super-eroe. Cast stellare con Willem Dafoe (Goblin), Alfred Molina (Dottor Octopus) e Jamie Foxx (Electro).

Mercoledì 15 dicembre sarà al cinema il nuovo film incentrato su Spider Man, il popolarissimo super-eroe della Marvel.

Si tratta di Spider-Man – No Way Home, sequel di Spider-Man: Far from Home (film del 2019), con Tom Holland nei panni di Peter Parker per la quarta volta nella sua carriera (compreso il film corale dei supereroi Marvel “Captain America: Civil War” del 2016).

A far crescere l’entusiasmo dei fan c’è anche il secondo trailer ufficiale del film. Cast stellare, pieno di “nemici” storici di “Spiderino”. Il nuovo video mostra infatti scene con Goblin (Willem Dafoe) Dottor Octopus (Alfred Molina) ed Electro (Jamie Foxx).

Non mancheranno Zendaya (MJ) e ovviamente Marisa Tomei nella parte di zia May, colei che sosterrà come sempre la vita di Peter Parker, il cui segreto è ora noto al mondo.

Spider-Man – No Way Home; la trama

In seguito agli eventi di Spider-Man: Far from Home, la vita di Peter Parker viene stravolta dopo che Mysterio rivela al mondo la sua identità. Peter chiede aiuto a Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) affinché usi la magia per far scordare a tutti la sua identità, ma l’incantesimo non va come previsto e Peter si ritrova a dover affrontare nemici da altri universi e a scoprire cosa significa davvero essere Spider-Man.