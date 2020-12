Special Spinacorona 2020: “Beethoven in Reggia”

Gratis in streaming il 23 dicembre 2020 su www.spinacorona.it e sui canali social del Festival, il pianista Michele Campanella seguirà la Sonata op. 111 di Beethoven, introdotta dalle pagine del Doktor Faustus di Mann lette da Enzo Salomone.

Le ultime tre edizioni di “Spinacorona”, (la parola prende spunto dalla celebre fontana della Spina Corona detta “delle zizze”: con l’acqua che sgorga dai seni di Partenope, rappresentata nelle forme greche di donna-uccello, che difende la sua città dal fuoco violento del Vesuvio; l’originale di questa scultura è custodita al Museo di San Martino e risale probabilmente al XII secolo) il festival musicale itinerante inventato, curato e fortemente voluto nel 2017 da Michele Campanella, hanno riscosso immediatamente un grande successo di pubblico che ha spinto appassionati e non della grande musica ad affollare le numerose ed interessanti location, (talvolta sconosciute agli stessi napoletani), scelte apposta per completare, attraverso la conoscenza delle stesse, quel prezioso percorso musicale tanto caro al M° Campanella.

Il suo nobile intento, infatti, è sempre stato quello di portare la musica da camera, affidata ad eccellenti interpreti del vasto panorama internazionale (come Antony Pay, Tommaso Rossi, Javier Girotto, i fratelli Paratore, Maurizio Baglini, Bruno Canino e così via), in luoghi non solo insoliti ma anche pressoché sconosciuti, poiché capita spesso che quell’immenso patrimonio storico-architettonico, quello in un certo senso meno noto del Centro antico di Napoli, non venga sufficientemente diffuso ne tanto meno valorizzato.

La subdola e terribile emergenza sanitaria che sta caratterizzando ormai da molti mesi il mondo intero, con restrizioni anche di semplici gesti come quello di prendere un caffè fino a quelle più consuete come per esempio andare al teatro, ha messo in seria difficolta tutte le attività musicali. La chiusura coatta dei teatri e la sospensione di tutte le attività di carattere culturale e quindi musicale, ha spinto gli organizzatori di questo fortunato e prezioso Festival, a fissare un importante appuntamento con il pubblico, proponendo una serata speciale di “Spinacorona” che sarà fruibile gratuitamente in streaming dal 23 dicembre alle ore 19.30 sul sito www.spinacorona.it e sui canali social del festival stesso.

Infatti, nelle splendide sale settecentesche della Reggia di Portici, dimora storica fatta costruire dal sovrano Carlo di Borbone che fece iniziare i lavori nel 1738, Michele Campanella interpreterà l’ultima Sonata op. 111 di Ludwig Van Beethoven, che sarà introdotta da alcuni passi tratti dal Doktor Faustus di Thomas Mann letti da Enzo Salomone.

E non a caso, per esempio, il futuro insegnante del protagonista del celebre romanzo di Mann Wendell Kretzschmar, così l’autore tedesco ci descrive una delle sue appassionate lezioni di musica: “Di cosa parlava? Bè, quell’uomo era capace di passare un’ora intera a domandarsi “perché Beethoven non abbia aggiunto un terzo movimento alla Sonata per pianoforte op. 111.” Un argomento meritevole di discussione, non c’è dubbio. (…) A nessuno importava perché mai l’op.111 avesse solo due movimenti.”

Questo brevissimo passo tratto dal “Doktor Faustus” di Mann è in linea perfetta con la scelta del brano di Beethoven che il M° Campanella eseguirà nella data citata. L’evento sarà realizzato grazie ai contributi del Centro Musa – Musei delle Scienze Agraria, della Fondazione Santa Maria del Pozzo e di Francesco Pedoja. Con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli e del Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

