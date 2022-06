Paura a Solofra, in provincia di Avellino, dove, la scorsa notte, una bomba carta è stata fatta esplodere nei pressi di un’attività commerciale.

Una bomba carta è stata fatta esplodere la scorsa notte a Solofra, in provincia di Avellino, nei pressi di un’attività commerciale in via Casa Papa.

La deflagrazione ha danneggiato il marmo alla base della saracinesca dell’esercizio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini.