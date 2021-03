“Sole a catinelle” su Canale 5. I film in tv mercoledì 17 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv mercoledì 17 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata I film in tv mercoledì 17 marzo. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Gennaro Nunziante Cast: Checco Zalone, Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi, Augusto Zucchi, Marco Paolini TRAMA Sole a catinelle è un film del 2013 diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone. È il terzo film che ha come protagonista il comico pugliese. Il 22 febbraio 2014 il film ha vinto l’undicesima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la rassegna cinematografica internazionale ideata da Ezio Greggio e interamente dedicata alla commedia. Checco vive a Padova, ma viene dal Sud, la moglie Daniela perde il posto in fabbrica e lui comincia a fare il venditore di aspirapolveri porta a porta. Dopo avere ripulito i pavimenti e le tasche, di zie e parenti, Checco rimane sul lastrico. “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno”. E’ questa la promessa che Checco fa a suo figlio Nicolò. Ma senza un soldo, si troverà presto ad onorarla e così finiranno ospiti di una vecchia zia, in Molise, dove non c’è neanche l’ombra di un bambino… Green Book – 21:25 Rai 1 Artù e Merlino – I cavalieri di Camelot – 21:15 Sky Cinema A History of Violence – 21:00 Iris Edge of Tomorrow – Senza domani – 21:20 Italia 1 Blade Runner 2049 – 21:20 Rai 4 I guardiani del destino – 21:15 Premium Cinema 2 L’ultimo bacio – 21:10 Rai Movie Il mistero dei teschi di cristallo – 21:15 Cielo