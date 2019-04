A Castel dell’ Ovo la seconda edizione del premio Ambasciatori del sole

Il 26 aprile si terrà la seconda edizione del premio “Ambasciatori del sole” dedicata alle diversità, ai deboli, all’inclusione sociale e alla divulgazione scientifica.

In programma il prossimo 26 aprile alle ore 17.30 in un luogo simbolo della città come Castel dell’ Ovo, la seconda edizione del premio “Ambasciatori del sole” sarà dedicata alle diversità, ai deboli, all’inclusione sociale e alla divulgazione scientifica.

Organizzata dal quotidiano Napoli Village, la kermesse di quest’anno vuole rappresentare un giusto riconoscimento per chi da anni si batte per migliorare e difendere la nostra città e la nostra regione. “Il nostro quotidiano – ha detto il direttore ed editore De Lucia – da sempre porta avanti valori positivi, soprattutto per quanto riguarda la difesa dei soggetti più deboli, di coloro che soffrono vittime della povertà, delle discriminazioni di genere e di razza. Uno sguardo attento la nostra redazione lo rivolge anche alla difesa dell’ambiente e del territorio da anni martoriato dall’inquinamento e dal fenomeno Terra dei Fuochi”.

Ad essere insigniti del ruolo di “Ambasciatori del sole”: Sua Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe; il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini; l’assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele; l’editore Rosario Bianco e il magistrato Catello Maresca, la Prof.ssa Vincenza Faraco per il progetto “Ciak si scienza”; il cantante Andrea Sannino; la Tunnel Produzioni per i comici della trasmissione Tv Made in Sud; la trasmissione radiofonica “La Radiazza”; Salvatore Esposito attore della fiction “Gomorra”, lo chef Rosario Izzo; le Associazioni“Venti di Speranza”, ANEF e “Occhi di Stelle” di Federica Paganelli.

Menzione Speciale per la manifestazione Traveling Canvas. La manifestazione e la premiazione saranno ospitate nell’ambito della mostra “Traveling Canvas” organizzata dall’Associazione culturale Art1307.

A condurre la serata ci penserà la giornalista Francesca Scognamiglio Petino. I premi sono stati realizzati dall’artista Maria Garzillo.