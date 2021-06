Gomorra 5, Marco D’Amore: “soddisfare l’attesa del pubblico”

Gomorra 5, anticipazioni. Marco D’Amore, che interpreta Ciro Di Marzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla fine delle riprese della serie.

Arrivano le ultime anticipazioni di Gomorra 5, la fortunata serie di Sky a tema gangster. Marco D’Amore, regista di alcune puntate della serie e interprete di Ciro Di Marzio, ha rilasciato un’intervista a GQ Italia all’indomani della fine delle riprese.

Riprese che sono finite circa un mese fa, mentre per la messa in onda bisognerà attendere quantomeno il prossimo autunno, anche se qualcuno vocifera addirittura l’inizio del prossimo anno.

Gomorra 5, Marco D’Amore: “[il finale] cambia lo sguardo su quello che abbiamo saputo finora”

Marco D’Amore ha rilasciato un’intervista a GQ Italia a proposito dell’ultima serie di Gomorra, la quinta, che chiuderà definitivamente la produzione. L’attore e regista ha voluto raccontarci la sua sul finale della serie.

“Non è solo il capitolo finale di un racconto, ma il punto e a capo delle relazioni tra i suoi protagonisti: una soluzione che cambia lo sguardo su quello che abbiamo saputo finora”.

Dalle sue parole si evince che la narrazione di quest’ultima stagione sarà diversa da quella che normalmente ha caratterizzato l’intera serie. In questo finale avremo i protagonisti alle prese con un viaggio interiore inedito e, speriamo, pieno di sorprese.

“Sarà sorprendente, dall’inizio alla fine, non solo per la messa in scena ma soprattutto perché, per la prima volta, trascina in un vortice emotivo personaggi ai quali non è mai successo“.

D’Amore ha anche confidato che questa esperienza è stata una delle più importanti della sua vita. Ricordiamo infatti, che oltre al ruolo di Ciro Di Marzio, l’attore ha anche girato come regista alcune puntate a partire dalla quarta stagione nonché del film L’Immortale, sempre con protagonista Ciro.

Per concludere, l’attore ci regala qualche battuta anche sul finale della serie, vista l’attesa spasmodica che da mesi ormai impazza tra i fan.

“Quando l’aspettativa è così importante non si può essere leggeri: bisogna andarci cauti e mettersi nell’ottica dello spettatore. Nell’ultimo anno c’è stato un grande dispendio di energie, che spero riescano a soddisfare l’attesa del pubblico”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Gomorra 5.