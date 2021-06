Gomorra 5, anticipazioni: Mimmo Borrelli è ‘o Maestrale?

Gomorra 5, anticipazioni. L’attore e regista Mimmo Borrelli potrebbe interpretare il terribile boss ‘o Maestrale nell’ultima stagione della serie.

Arrivano le ultime anticipazioni di Gomorra 5. Scoperto, finalmente, il volto di ‘o Maestrale, terribile boss di Gomorra, introdotto nella quarta stagione ma mai mostrato? L’anticipazione arriva da una foto diffusa da Sky, in cui vediamo Mimmo Borrelli insieme a Marco D’Amore.

Sappiamo che D’Amore interpreta Ciro Di Marzio, uomo del boss senza volto, e per questo in molti sono sicuri che Mimmo stia interpretando proprio lui. In un’intervista, però, l’attore e regista smentisce categoricamente, sarà la verità?

Gomorra 5, Mimmo Borrelli: “Lo dice lei che interpreterò ‘o Maestrale!“.

L’attore Mimmo Borrelli potrebbe essere l’interprete di ‘o Maestrale nell’ultima stagione di Gomorra. Almeno questo è quello che pensano in molti da uno scatto dal set diffuso da Sky e che lo stesso attore ha smentito categoricamente.

In un’intervista, infatti, Mimmo ha dichiarato “Lo dice lei che interpreterò ‘o Maestrale!“. “Non posso negare di essere stato conquistato da questo progetto. Ma non fatemi parlare del personaggio, sicuramente non interpreto un professore di filosofia“, ha poi continuato.

“Voglio andare oltre il mio ruolo. Mi è bastato dialogare per alcune ore con Claudio Cupellini, che ha ereditato la serie da Sollima, e con Marco D’Amore, che si sta rivelando un regista via via più promettente, per dire sì. Ho capito che eravamo in sintonia. Mi sono sentito in mani sicure, insieme abbiamo dato vita alla narrazione di un profilo feroce. Chiaro che il mio personaggio è spietato, che non si fa scrupolo di uccidere o ordinare vendette”.

Infine una battuta su Pasquale Barra, detto ‘o Nimale, ex luogotenente di Raffaele Cutolo e membro di spicco della Nuova Camorra Organizzata. Barra è infatti la fonte d’ispirazione di ‘o Maestrale, con cui condivide crudeltà e efferatezza.

“Non è esclusa la somiglianza. Quella di Barra è la vicenda di un irredimibile: ben noto, credo, agli autori di Gomorra 5, che svolgono un lavoro di approfondimento su pezzi di storia che hanno segnato i nostri territori“.

