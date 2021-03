Terza giornata della fase d’élite della serie A1 di Pallanuoto: la Rari Nantes Salerno sconfitta 12-7 dal Savona.

Non ce l’ha fatta la Rari Nantes Salerno a fare lo sgambetto alla Rari Nantes Savona del concittadino Campopiano, nell’incontro della terza giornata del girone d’élite. I liguri si impongono per 12-7 alla Vitale contro il “sette” giallorosso che non ha mostrato di certo la migliore pallanuoto di cui è capace. A parziale scusante c’è la lunga inattività, dovuta anche alla gara rinviata contro il Brescia, ma soprattutto nel primo quarto si è assistito a una brutta partita da parte degli uomini di mister Citro, contro un Savona apparso non irresistibile.

Tante palle perse e passaggi sbagliati che hanno spalancato la strada alle controfughe biancorosse, sancendo di fatto la sconfitta. È soprattutto nel primo quarto che il Savona costruisce la vittoria con un netto 4-0. Rialza la testa la Rari nel secondo parziale (2-2) e nel terzo (3-2), dando la sensazione che accelerando un po’ la rimonta potrebbe essere possibile. Manca però di lucidità nell’ultimo quarto la formazione salernitana, cedendo per 4-2. In gol per i giallorossi sono andati 2 volte Luongo e Tomasic, e una volta Esposito, Cuccovillo e Pica. Per gli avversari sugli scudi Rizzo con 4 reti.

Prossimo impegno fissato ancora alla Vitale il 14 di aprile nella gara di ritorno contro l’Ortigia.