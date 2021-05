Serie A 2021/22, decise le date: si parte il prossimo 22 agosto

Al termine del Consiglio di lega è stato deciso che la Serie A 2021/22 comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022.

- Advertisement -

La Serie A 2021/22 comincerà ufficialmente il prossimo 22 agosto, con conclusione fissata il 22 maggio 2022. La decisione è arrivata nel corso di un Consiglio di Lega che si è svolto nel pomeriggio di ieri e che ha preso decisioni relativamente ad alcuni temi importanti.

Per quanto riguarda il prossimo campionato, inoltre, la pausa natalizia sarà dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Sarà necessario un passaggio dal Consiglio federale, ma si dovrebbe trattare di una formalità.

La nuova formula della Coppa Italia: è polemica

Coppa Italia per 40 squadre, riservata solo a Serie A e Serie B. E’ stata varata la nuova formula della competizione per valorizzare il torneo e creare da subito incontri appetibili per le tv: ci saranno solo 40 squadre (20 di A e 20 di B), con inizio il prossimo 15 agosto con 12 squadre di Serie A subito in campo. E’ quanto deciso dal consiglio di Lega di Serie A di ieri pomeriggio.

“La decisione della Serie A di escludere le squadre di Lega Pro dalla Coppa Italia non solo viola diritti consolidati, ma è espressione di una concezione elitaria del calcio, incapace di avere una visione di sistema”, dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Lunedì è convocato il Consiglio direttivo della Lega Pro, che adotterà ogni iniziativa per tutelare i diritti delle proprie squadre e per salvaguardare una cultura del calcio che sia rispettosa dei valori più autentici dello sport. Innovare è giusto, ma salvando la coesione del sistema calcio”.