Serie A 2021-2022, novità calendario “asimmetrico”: le 38 partite del Calcio Napoli di Spalletti

Calendario Serie A 2021-2022: ecco tutte le 38 partite del Calcio Napoli di Luciano Spalletti (con esordio in casa contro il neopromosso Venezia).

Per la prima volta nella storia, nella stagione 2021-2022 il calendario della serie A non seguirà la formula di incontri allo specchio tra andata e ritorno, ma il girone di ritorno è stato “mischiato”, secondo un canone asimmetrico stile Premier League.

Un modo per rendere ancora più interessante il torneo, già valorizzato dalla vittoria dell’Italia agli Europei. Per il Calcio Napoli, l’avvio sarà in casa contro il neopromosso Venezia (l’esordio casalingo non avveniva dal 2013), mentre il primo big-match sarà alla terza giornata (sempre al Maradona) contro la Juventus. Ma ecco il calendario completo degli azzurri di Luciano Spalletti (in attesa che siano stabiliti anticipi e posticipi).

Serie A 2021-2022: ecco il calendario delle partite del Calcio Napoli

Prima giornata – 22 agosto 2021: Napoli-Venezia ;

; Seconda giornata – 29 agosto 2021: Genoa-Napoli ;

; Terza giornata – 12 settembre 2021: Napoli-Juventus ;

; Quarta giornata – 19 settembre 2021: Udinese-Napoli ;

; Quinta giornata – 22 settembre 2021: Sampdoria-Napoli ;

; Sesta giornata – 26 settembre 2021: Napoli-Cagliari ;

; Settima giornata – 3 ottobre 2021: Fiorentina-Napoli ;

; Ottava giornata – 17 ottobre 2021: Napoli-Torino ;

; Nona giornata – 24 ottobre 2021: Roma-Napoli ;

; Decima giornata – 27 ottobre 2021: Napoli-Bologna ;

; Undicesima giornata- 31 ottobre 2021: Salernitana-Napoli ;

; Dodicesima giornata- 7 novembre 2021: Napoli-Verona ;

; Tredicesima giornata – 21 novembre 2021: Inter-Napoli ;

; Quattordicesima giornata – 28 novembre 2021: Napoli-Lazio ;

; Quindicesima giornata – 1 dicembre 2021: Sassuolo-Napoli ;

; Sedicesima giornata – 5 dicembre 2021: Napoli-Atalanta ;

; Diciassettesima giornata – 12 dicembre 2021: Napoli-Empoli ;

; Diciottesima giornata – 19 dicembre 2021: Milan-Napoli ;

; Diciannovesima giornata – 22 dicembre 2021: Napoli-Spezia ;

; Ventesima giornata – 6 gennaio 2022: Juventus-Napoli ;

; Ventunesima giornata – 9 gennaio 2022: Napoli-Sampdoria ;

; Ventiduesima giornata- 16 gennaio 2022: Bologna-Napoli ;

; Ventitreesima giornata – 23 gennaio 2022: Napoli-Salernitana ;

; Ventiquattresima giornata – 6 febbraio 2022: Venezia-Napoli ;

; Venticinquesima giornata – 13 febbraio 2022: Napoli-Inter ;

; Ventiseiesima giornata – 20 febbraio 2022: Cagliari-Napoli ;

; Ventisettesima giornata – 27 febbraio 2022: Lazio-Napoli ;

; Ventottesima giornata – 6 marzo 2022: Napoli-Milan ;

; Ventinovesima giornata – 13 marzo 2022: Verona-Napoli ;

; Trentesima giornata – 20 marzo 2022: Napoli-Udinese ;

; Trentunesima giornata – 3 aprile 2022: Atalanta-Napoli ;

; Trentaduesima giornata- 10 aprile 2022: Napoli-Fiorentina ;

; Trentatreesima giornata- 17 aprile 2022: Napoli-Roma ;

; Trentaquattresima giornata – 24 aprile 2022: Empoli-Napoli ;

; Trentacinquesima giornata – 1 maggio 2022: Napoli-Sassuolo ;

; Trentaseiesima giornata – 8 maggio 2022: Torino-Napoli ;

; Trentasettesima giornata – 15 maggio 2022: Napoli-Genoa ;

; Trentottesima giornata – 22 maggio 2022; Spezia-Napoli.