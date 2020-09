Seconda faida di Scampia, quattro arresti nel clan Di Lauro per un omicidio del 2008: I NOMI

Cronaca di Napoli: i Carabinieri hanno arrestato quattro esponenti del clan Di Lauro per l’omicidio di Ciro Maisto (avvenuto nel 2008 all’interno della Villa comunale di Secondigliano).

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro indagati, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, all’esito di articolate indagini svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dei responsabili dell’omicidio di Ciro Maisto, perpetrato in Napoli il 6.8.2008 all’interno della villa comunale di Secondigliano. Le attività di indagine – fondate su intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri oggettivi – hanno consentito di individuare nei quattro arrestati i mandanti, gli organizzatori ed esecutori materiali dell’evento delittuoso, che si inserisce temporalmente a margine nella c.d. “seconda faida” di Scampia ma che in realtà viene ricondotto ad una “epurazione” interna al clan Di Lauro.

Maisto aveva messo in discussione la leadership del clan, in quel momento retto da Marco Di Lauro, latitante ma presente sul territorio. I vertici del sodalizio hanno deciso, pertanto, di uccidere Maisto pensando che potesse tradirli, aderendo agli “Scissionisti” oppure collaborando con la Giustizia.

Maisto, elemento di spicco del clan, è stato assassinato in prossimità del rione Dei Fiori, noto come “Terzo Mondo”, quartier generale del clan Di Lauro. La vittima è stata attirata in un tranello da altri affiliati, che lo hanno ucciso esplodendogli contro vari colpi di pistola.

Tra i soggetti colpiti dalla misura cautelare figura, in qualità di mandante, Marco Di Lauro, tratto in arresto nel marzo 2019 dopo circa 15 anni di irreperibilità e già inserito nell’elenco dei latitanti più ricercati a livello nazionale. Come è noto, Marco Di Lauro è stato già condannato, non in via definitiva, per l’omicidio di Attilio Romanò, vittima innocente di camorra, ucciso dai sicari del clan nel 2005.

