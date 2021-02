Scuole a Napoli: contagi da Covid 19 aumentati del 32% nelle ultime due settimane

Scuole: il report quartiere per quartiere della Asl Napoli 1 sui contagi da Covid 19. Verdoliva: “I numeri dimostrano che il virus è ancora presente”.

Il report della Asl Napoli 1 mette in evidenza come nelle ultime due settimane, ovvero dal 14 gennaio al 1° febbraio 2021, ci sia stato un aumento del 32,97% tra gli studenti dopo la riapertura delle scuole alle lezioni in presenza.

Nello specifico, l’aumento dei positivi è stato del 32,97% per le scuole di infanzia ed elementari, del 6,72% per le medie e del 6,56% per le superiori. Il report (come evidenzia “Fanpage”) specifica anche la mappa dei contagi quartiere per quartiere. Nel Distretto Sanitario di Base 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo) si conta 1 docente di scuola d’infanzia positivo (contatto stretto familiare di caso positivo). Al Distretto Sanitario di Base 25 (Bagnoli, Fuorigrotta) ci sono 4 studenti delle superiori positivi. Tutti svolgono lezione in DAD, e hanno contratto il contagio probabilmente in ambito familiare, due di questi sono fratelli.

Al Distretto Sanitario di Base 26 (Pianura, Soccavo) ci sono 2 studenti delle elementari positivi. Mentre al Distretto Sanitario di Base 27 (Arenella, Vomero) risulta uno studente della scuola d’infanzia positivo e 1 delle scuole superiori. Contagiato anche un non docente.

Al Distretto Sanitario di Base 28 (Chiaiano, Piscinola, Marianella) c’è 1 studente di scuola elementare positivo. Al Distretto Sanitario di Base 29 (Stella, San Carlo all’Arena) contagiati 4 alunni di scuola elementare. Al Distretto Sanitario di Base 30 (Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno) risultano positivi 3 studenti di scuola primaria e 3 docenti di scuola d’infanzia .

Al Distretto Sanitario di Base 31 (Avvocata, Montecalvario, San Giuseppe Porto, Mercato Pendino) registrato 1 studente di scuola d’infanzia positivo. Mentre al Distretto Sanitario di Base 32 (Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio) positivi 1 studente delle elementari, 1 docente di scuola d’infanzia. Infine, al Distretto Sanitario di Base 33 (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale), positivo 1 docente di scuola d’infanzia.

Covid 19 nelle scuole di Napoli, Verdoliva (Asl Napoli 1): “Virus ancora presente”

Intervenuto a “Radio CRC”, il direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, evidenzia l’aumento dei contagi in aumento negli edifici scolastici: “Nella scuola abbiamo un incremento tra gli studenti negli ultimi 15 giorni è pari al 32% -ha dichiarato il manager- I positivi ci sono, lo sforzo delle Asl è fortissimo come quello dell’assistenza domiciliare covid. I numeri dimostrano quanto il virus sia presente e quali siano gli sforzi per combattere la pandemia. Dipende dal rispetto delle regole, dalle scelte e dai vaccini ”.