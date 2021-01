Scuola, corso online Passweb e Dintorni. Come iscriversi

Il corso PassWeb e Dintorni per approfondire le tematiche Pensionistiche e di Buonuscita di chi lascerà la scuola il 1/9/2021.

In questo periodo di pandemia il disorientamento del personale scolastico può rischiare di convalidare procedure non corrette e dover gestire molti ricorsi.

Al Dirigente Scolastico spetta, infatti, il controllo finale delle pratiche dei colleghi prossimi alla pensione che però non segue ogni passaggio e che in caso di errore, rischia di convalidare procedure non corrette e dover gestire numerosi ricorsi.

Per queste ragioni, C.E.S.I. ha realizzato per i Dirigenti Scolastici e lo staff di segreteria un corso online di formazione pratica, con l’obiettivo di fornire indicazioni pratiche e concrete per svolgere al meglio queste complesse operazioni.

C.E.S.I.

La Confederazione europea dei sindacati indipendenti, CESI è una confederazione che raccoglie organizzazioni sindacali di differenti paesi europei, che si ispirano ai valori dell’autonomia e della libertà sindacale. Ha sede a Bruxelles ed è stata fondata nel 1990. Essa rappresenta i sindacati liberi e indipendenti dei settori privati e pubblici, che aderiscono ai principi democratici e rispettano i diritti umani.

A livello europeo la CESI è un interlocutore delle istituzioni europee ed in particolare della Commissione europea.

Emette prese di posizione relative soprattutto alle questioni di politica sociale e contribuisce, con l’ausilio delle attività sindacali dei suoi comitati, ad elaborare decisioni nel quadro della politica europea sociale e dell’occupazione. Il metodo di lavoro facilita gli scambi di competenze e le condivisioni di esperienze.

Il Corso PassWeb e Dintorni

Le segreterie scolastiche saranno impegnate a ricostruire le posizioni assicurative dei pensionandi scuola. Per non rischiare di convalidare procedure non corrette e dover gestire numerosi ricorsi è consigliato l’utilizzo della nuova piattaforma PassWeb per la sistemazione delle posizioni assicurative e il trattamento pensionistico del personale della scuola.

Il corso PassWeb e Dintorni, proposto da CESI, è organizzato su sette incontri in diretta streaming. Si parte dalle conoscenze propedeutiche, come Riscatti e Ricongiunzioni, Ricostruzione carriera e Stipendi del personale, fino ad approfondire le tematiche Pensionistiche e di Buonuscita di chi lascerà la scuola il 1/9/2021.

Al termine del corso è previsto attestato rilasciato da soggetto accreditato al MI.

Come iscriversi

Il personale scolastico interessato inviare il modulo di iscrizione (scaricabile in basso) compilato e firmato a info@italiacesi.it. Alle persone indicate nel modulo di iscrizione verranno inviate le credenziali tramite email per accedere al corso “PassWeb e Dintorni”.

È fondamentale indicare email diverse per ogni corsista. (Iscrivendo cinque corsisti il quinto non paga). Il costo è di € 50 ad utente e comprenderà tutti i 7 incontri del corso.

Insieme alla copia del modulo compilato e firmato, va allegata la ricevuta del bonifico bancario per gli utenti privati (è preferibile utilizzare nel portale della propria banca la tipologia immediata) al conto corrente: IT98L0306903488100000003599 – con causale: Corso PassWeb & Dintorni, intestato a PSB Consulting S.R.L.

Corso gratuito

Il corso è gratuito per tutti coloro che sono iscritti al sindacato C.E.S.I. e che le Istituzioni scolastiche i cui Dirigenti Scolastici sono iscritti all’ANP Campania possono fruire di un prezzo in convenzione di € 40,00 per l’iscrizione.

Per qualsiasi informazione scrivere a info@italiacesi.it oppure chiamare i numeri 342 83 22 188 – 081 184 043 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al venerdì.