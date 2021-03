Sanremo 2021: Ermal Meta ancora in testa dopo la quarta serata

Sanremo 2021: alla vigilia della serata finale Ermal Meta ancora in vetta alla classifica con “Un milione di cose da dirti”. Nuove Proposte: vince Gaudiano con “Polvere da sparo”.

Sanremo 2021 sembra davvero il Festival di Ermal Meta, il quale, dopo aver vinto la serata delle Cover insieme alla Napoli Mandolin Orchestra, è in testa alla classifica generale anche dopo la quarta serata (vista da oltre 11 milioni di telespettatori, 43,3 % di share).

Il cantante 39enne si presenta dunque da favorito al gran finale di stasera con la canzone “Un milione di cose da dirti”: per lui sarebbe il bis dopo il successo del 2018 con “Non mi avete fatto niente” (pezzo cantato in coppia con Fabrizio Moro).

Nella top ten (frutto della media tra le votazioni delle quattro serate), dopo di lui Willie Peyote, Arisa, Annalisa, Maneskin, Irama, La Rappresentante di lista, Colapesce Di Martino, Malika Ayane e Noemi. Stasera il verdetto finale, affidato al televoto (che farà media con i voti ottenuti nelle precedenti esibizioni).

Sanremo 2021: trionfo per Gaudiano tra le Nuove Proposte

È Gaudiano (con il brano “Polvere da sparo”) il vincitore della sezione Nuove Proposte. Dietro al 30enne foggiano (che ha dedicato la vittoria al padre, scomparso due anni fa), è arrivato Davide Shorty (“Regina”, Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”). Terzo posto per Folcast con “Scopriti” e quarto Wrongonyou con “Lezioni di volo” (Premio della Critica “Mia Martini”). A votare sono stati chiamati la sala stampa (33%), la giuria demoscopica (33%) e il pubblico con il televoto (34%).

Sanremo 2021: Fiorello duetta con Achille Lauro “diventando un quadro”

Il quarto “quadro” di Achille Lauro è forse quello più rock mostrato finora sul palco dell’Ariston.

Sceso in abito da sposa insieme al sodale Boss Doms accompagnati dall’inno nazionale italiano e la marcia nuziale, i due celebrano le unioni civili, si baciano e poi si scatenano sulle note di Rolls Royce e Me ne frego (pezzi con cui l’artista romano è stato in gara a Sanremo 2019 e Sanremo 2020). Accanto alla band, anche Fiorello “vestito da quadro”, a tal punto da farsi portare via a braccia dopo l’esibizione, visto che non poteva muoversi essendo un dipinto.

Con Fiorello e Amadeus (travestitisi anche da Sabrina Salerno e Jo Squillo per celebrare i 30 anni di “Siamo Donne”), il direttore d’orchestra Beatrice Venezi (che ha presentato la gara delle Nuove Proposte) e la giornalista Barbara Palombelli (che ha dato vita a un monologo sulle donne).

Da segnalare anche l’esibizione di Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, in duetto con la loro “Pezzo di cuore”.

Sanremo 2021: Serena Rossi, Tecla Insolia e Giovanna Botteri co-conduttrici della serata finale

Grande attesa per il duetto tra Ornella Vanoni e Francesco Gabbani, che canteranno “Un sorriso dietro al pianto”. Amadeus sarà affiancato dall’attrice Serena Rossi (reduce dal successo della serie Mina Settembre e in rampa di lancio con il programma La canzone segreta), l’attrice Tecla Insolia e la giornalista Giovanna Botteri.

Costretta a rinunciare Simona Ventura (bloccata a casa dal Covid 19). Grandi ospiti provenienti dal mondo dello sport: Alberto Tomba e Federica Pellegrini.