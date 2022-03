Sanità in Campania: esenzioni per fascia di reddito prorogate fino al 30 giugno

Sanità in Campania: prorogate automaticamente per altri 3 mesi le esenzioni per fascia di reddito dai ticket sanitari.

La Regione Campania ha prorogato fino al prossimo 30 giugno le esenzioni dei ticket sanitari per fasce di reddito, che sarebbero scadute oggi, giovedì 31 marzo.

Nello specifico, si tratta quindi solo delle esenzioni per fascia di reddito (con codici E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13 ed E14), non di quelle per patologie croniche che sono legate ai piani terapeutici.

Come riporta “Fanpage”, il rinnovo dell’esenzione sarà automatico, se non sono cambiate le condizioni: non sarà dunque necessario recarsi al distretto Asl.

Per quanto riguarda la nuova richiesta, questa si farà tramite e-mail, compilando il modello per l’esenzione e il modulo per la disoccupazione. Nel caso di nuova domanda, bisognerà fare una richiesta per ogni membro del nucleo familiare.