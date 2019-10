Make up a basso prezzo: i rischi dei trucchi. Consigli utili

I rischi dei trucchi a prezzo conveniente possono contenere ingredienti dannosi alla salute. Il make-up per esempio può essere un nemico del film lacrimale a causa di particelle di cosmetici dannose per gli occhi.

Valutando questo aspetto, un convegno a Roma, ha rilevato che molti mascara sono indagati come anche alcune tipologie di cosmetici, gli interventi chirurgici sulla palpebra, le iniezioni di tossine anti-aging e altre procedure, sono da considerare fattori di rischio scatenanti per la malattie dell’occhio secco.

Questo emerge da una ricerca della società scientifica Tear Film & Ocular Surface Society (Tfos)2, leader nella ricerca sulla superficie oculare con sede a Boston, che ha organizzato l’incontro di esperti internazionali “European TFOS Ambassador Meeting” presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma.

Si è parlato di malattie croniche e gravi della superficie oculare ma anche di stili di vita che possono avere un impatto negativo su queste patologie. Secondo lo studio Tfos Dews II, il make-up per esempio può divenire un nemico del film lacrimale perché particelle di cosmetici possono migrare sulla superficie oculare alterando il delicato film idrolipidico che la ricopre.

Il mascara sembra essere l’indagato speciale: si è scoperto che dopo 3 mesi di utilizzo, i microbi sono presenti in oltre il 30% degli spazzolini, anche quando usati in maniera esclusiva da una sola persona.

Sebo, cellule morte, acari e batteri si accumulano e possono danneggiare il prodotto e quindi contribuire a danneggiare lo strato oleoso e le ghiandole di meibomio favorendo una secchezza dell’occhio

Il truccarsi non fa male se si fa uso di cosmetici di buona qualità. La pelle del viso se non è trattata con attenzione invecchia precocemente, perché ha bisogno di respirare e di essere idratata, per questo è fondamentale soprattutto struccarsi ogni sera per evitare secchezza e danni all’epidermide.

Alcuni consigli per essere al sicuro