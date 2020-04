Le impurità della pelle: come liberarsene definitivamente

Consigli utili per curare la pelle in modo naturale dalle impurità e inestetismi con rimedi naturali per la pulizia al viso.

Le pelli più grasse sono, a tutte le età, quelle che solitamente presentano una maggiore presenza di impurità. Sbaglia chi pensa che esse siano prerogativa dei più giovani, perché sono molti gli adulti che presentano questo problema e si trovano a dover combattere con inestetismi di vario genere, pori dilatati e pelle lucida. Ma quali sono le cause di questo fastidioso inestetismo? Le cause possono essere diverse e, in alcuni casi, per normalizzare la situazione va intrapresa una cura ormonale, oppure bisogna seguire una dieta più sana ed equilibrata o ridurre i fattori di stress. Ma, anche assumere dei comportamenti corretti può essere d’aiuto, sia nella prevenzione che nella cura della pelle impura.

I rimedi beauty

Il problema si annida lì dove c’è una notevole presenza di ghiandole sebacee, come naso, fronte e mento. Qui i pori sono più dilatati e di conseguenza c’è una più alta concentrazione di brufoli e punti neri. Imparare a usare i prodotti giusti applicandoli con regolarità rappresenta un buon inizio. Molto indicati per chi ha questo tipo di problema sono l’amido di frumento, l’argilla o l’acido salicilico che aiutano a normalizzare il ph della pelle e ad asciugarla. Possiedono, inoltre, proprietà esfolianti che aiutano a liberare i pori e favoriscono il rinnovo cellulare. In tal senso, sono importantissime anche la detersione e la pulizia della pelle da realizzare con prodotti appositi come detergenti, tonici, scrub e maschere. Queste ultime sono particolarmente indicate per risolvere problemi specifici, come avviene ad esempio con la maschera per eliminare i punti neri, un rimedio molto utile per chi soffre di comedoni. Molto consigliati per le pelli impure sono anche tutti quei cosmetici che contengono sostanze come lo zinco, la vitamina b6 e l’aloe vera.

I rimedi naturali

Per contrastare il problema della pelle impura, ci si può avvalere anche di diversi rimedi naturali. Una sana abitudine è fare già di prima mattina una corretta pulizia del viso: lavarlo prima con acqua tiepida e poi con acqua fredda, tamponarlo delicatamente con un asciugamano e infine distribuire su di una garza sterile o del cotone idrofilo del latte scremato e applicarlo sulla cute.

Successivamente va applicato il tonico che si può anche preparare in casa, con il finocchio o la menta. Basterà lasciare in infusione i semi secchi e le foglie per 5 minuti e, una volta freddo, andrà applicato sul viso.

La combinazione di diversi oli da tamponare sulla pelle rappresenta un altro valido rimedio: olio di germe di grano a cui va aggiunta una goccia di olio di rosmarino, oppure olio di geranio o di salvia. Fare i suffumigi, una volta a settimana, aiuta a contrastare la pelle grassa, magari aggiungendo all’acqua calda della camomilla, ortica, calendula, timo e rosmarino che posseggono proprietà detergenti ed ammorbidenti, oppure menta, limone e fiori di sambuco che hanno invece proprietà astringenti.

I rimedi alimentari

Non dimentichiamo, infine, che per avere una bella pelle, il percorso parte dall’interno. Una sana alimentazione è quindi importante per dare alla pelle un aspetto luminoso e in salute. Ad esempio il tè verde aiuta a combattere i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento cutaneo, e le noci sono ricche di selenio e aiutano a preservare l’elasticità della pelle. I cereali, in particolare quelli integrali come crusca, quinoa e segale sono ricchi di magnesio, un minerale importante per il riequilibrio degli ormoni. Le patate dolci hanno poi un alto contenuto di beta-carotene fondamentale per la salute della pelle, mentre i fagioli, gli agrumi e le verdure a foglia verde sono tutti alimenti ottimi per contrastare il problema della pelle impura.