Fitness: l’emergenza Coronavirus costringe a restare in casa. Ecco quali sono le migliori app per allenarsi tra le mura domestiche e restare in forma.

L’emergenza Coronavirus in Italia è accompagnata da giorni dall’appello a restare a casa per contenere quanto più possibile il contagio da Covid 19. È consigliato uscire solo per necessità lavorative e comprare beni di prima necessità, mentre è assolutamente sconsigliato fare fitness e qualsiasi attività fisica all’aperto.

Basti pensare che, proprio ieri, il Tar della Campania ha dato ragione al governatore Vincenzo De Luca, che con un’ordinanza ha vietato di essere in strada per fare sport. Lo stesso premier Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata stamattina al Corriere della Sera, si è detto d’accordo “con quei sindaci che hanno chiuso anche le ville e i parchi. Una cosa è fare attività sportiva, un’altra è trasformare i luoghi pubblici in punti di assembramento, cosa inammissibile”.

Dunque, per tenersi in forma (visto che anche le palestre sono chiuse), ci si può allenare a casa, per cui ci sono online numerose app. Ecco alcune delle principali (riportate da “Grazia”).

Nike Training: app gratuita per un allenamento aerobico completo

Quella di Nike è una applicazione per allenarsi a casa gratuita, adatta a tutti i livelli. Si può infatti scegliere tra diverse intensità d’allenamento, e anche in base al tempo che si ha a disposizione. Tra gli esercizi, ci sono anche lo strenght yoga e il programma “detox da scrivania total body di 7 minuti”. Adatto ai principianti.

Adidas Training by Runtastic: allenamento aerobico completo con coach vocale

Si tratta di una app gratuita che realizza un programma d’allenamento in base alle proprie esigenze e ai propri obiettivi: se si desidera rimanere in forma, perdere peso, aumentare la massa muscolare etc. Si sceglie, poi, l’intensità di movimento. Tanti i programmi, anche in base alla durata. L’allenatore vocale guida durante l’allenamento.

Sweat: Kayla Itsines Fitness per gli allenamenti delle donne

L’app della regina del fitness Kayla Itsines (12,3 milioni di follower su Instagram) è a pagamento: costa 19,99 euro al mese (oppure 119,99 euro all’anno), con una prova gratuita di sette giorni dopo la quale si può disattivare senza incorrere in pagamenti. Dedicata alle donne, propone programmi per ogni livello, anche per neo-mamme che dopo la gravidanza vogliono rimettersi in forma. In alternativa, sempre a pagamento, si possono scaricare degli eBook dal suo sito.

Seven – 7 minuti di esercizi: app per allenarsi a casa pochi minuti al giorno

App perfetta per chi lavora tanto anche da casa e non riesce a ritagliarsi quell’ora quotidiana per dedicarsi al fitness. Si scelgono obiettivo e orario d’allenamento (viene pianificato un promemoria) e l’allenamento dura, come da nome, 7 minuti. Sfide proposte come giochi rendono più leggero l’allenamento. Il prezzo è di 5,99 euro al mese (ma con una settimana gratis), oppure 59,99 euro per un anno.

Asana Rebel: app per lo yoga a casa

Yoga e fitness mescolati per un benessere totale. Quest’app tara l’allenamento anche in base ad altezza e peso (effettivo e desiderato). I piani giornalieri vengono realizzati dopo aver scelto tre obiettivi: perdere peso, avere un corpo sodo e tonico, creare abitudini salutari, esercitarsi con maggiore efficacia ma anche avere più energia e dormire meglio. Il costo trimestrale è di 37,99 euro.

Freelatics: app per allenamento a casa e consigli nutrizionali

Al momento dell’iscrizione, chiede se si vuole eseguire allenamento a corpo libero, corsa o workout con pesi e bilanciere. I programmi durano 12 settimane, il costo è di 1,92 euro a settimana (24,99 per tre mesi), ma pagando di più si ottengono anche consigli nutrizionali.