Coronavirus a Napoli: risultato positivo un 50enne al centro storico

Il 50enne risultato positivo al coronavirus, come le due donne nel Salernitano e a Caserta, è rientrato dalla Lombardia: si attendono i risultati ufficiali dallo Spallanzani.

C’e’ un terzo caso di positivita’ al coronavirus in Campania. A confermarlo e’ la Regione Campania. Si tratta di un 50enne nella zona di Piazza Carlo III a Napoli, anche per lui si attende il responso dello Spallanzani. L’uomo e’ in isolamento domiciliare e finora e’ in buone condizioni di salute.

Il 50enne, come le due donne trovate positive nel Salernitano e a Caserta, e’ rientrato dalla Lombardia. Sono circa 50 i tamponi che arrivano ogni giorno dai nosocomi della Campania all’ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive e centro regionale di riferimento per l’emergenza Covid-19.