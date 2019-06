Rischio Epatite con integratori alla curcuma: la lista dei prodotti coinvolti

Sono 16 i casi di epatite associati al consumo di integratori a base di curcuma. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) pubblica la lista dei prodotti coinvolti.

Sedici casi di Epatite colestatica acuta sono stati associati al consumo di integratori a base di curcuma.

Secondo gli esperti, l’ipotesi più probabile è che i differenti prodotti associati agli episodi di Epatite siano stati realizzati utilizzando una materia prima contaminata con sostanze epatotossiche.

L’Istituto Superiore di Sanità ha invitato gli utilizzatori a sospenderne il consumo, in attesa di ulteriori verifiche ed ha diffuso la lista dei prodotti coinvolti.

La malattia

L’epatite è un’infiammazione del fegato e può essere sia su base infettiva, che non infettiva.

I casi segnalati, in seguito ad assunzione di integratori a base di curcuma, sono risultati non infettivi, con presenza di danno epatocellulare e colestasi, ovvero aumento della bilirubina e conseguente ittero. Sono stati di lieve entità e, dopo il ricovero in ospedale, si sono risolti nel giro di pochi giorni.

I sintomi

I sintomi di questa patologia sono stati: ittero, prurito diffuso, urine scure e feci di color chiaro, dolori ossei e a volte febbre.

Cos’è la curcuma

La curcuma è una pianta da cui si ottiene una spezia con innumerevoli proprietà e benefici per il corpo.

La curcuma è un antiossidante, in grado di rallentare l’invecchiamento cellulare ed è stata studiata per le sue proprietà antitumorali.

Ha proprietà cicatrizzanti e può essere utilizzata di pronto soccorso in caso di scottature, dermatiti, punture di insetto e ferite.

Può, inoltre, essere usata contro l’influenza e i dolori articolari, grazie ai suoi effetti antinfiammatori, analgesici e antidolorifici. È anche un immunostimolante. Infine, ha dimostrato di avere proprietà digestive.

Ecco la lista dei prodotti a base di curcuma segnalati: