Cronaca di Salerno: irritato da un litigio con i vigili urbani, un autotrasportatore (incurante dell’ordinanza antismog) ha messo il suo tir di traverso bloccando il traffico.

Singolare episodio stamattina a Nocera Inferiore, dove un camionista ha litigato con i vigili urbani e messo “per vendetta” il Tir di traverso sull’ex statale 18, bloccando il traffico nei pressi del casello autostradale della A3 Napoli Salerno.

Come riportato da “Il Mattino”, due uomini della polizia locale sono intervenuti per fermare il mezzo che, nonostante il divieto previsto dall’ordinanza antismog (in vigore sino al prossimo 31 gennaio), ha utilizzato lo svincolo in uscita.

Il traffico è rimasto nel caos per diversi minuti fino a quando, sollecitato anche dall’intervento di un pattuglia inviata dal comando della polizia locale, l’autista ha rimosso il mezzo liberando la strada.

L’uomo si è poi recato al Municipio per protestare contro il divieto e l’atteggiamento definito eccessivamente sanzionatorio dei vigili urbani.