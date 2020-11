Salento meraviglioso: il tonno rosso gioca con la barca. Video

Un video straordinario non di un delfino ma di un tonno rosso che gioca con la barca nelle acque della Penisola Salentina.

Non un delfino ma un tonno rosso che gioca con la barca. Un’esperienza più unica che rara quella vissuta Sabato alle ore 12:00 circa sulla rotta di Gallipoli, Sant’Andrea – Baia Verde, dai passeggeri di una barca nelle acque prospicenti la Penisola Salentina e che è stata immortala in un video nel quale si può ammirare un bell’esemplare di Thunnus thynnus – è questa in realtà la denominazione scientifica – che insegue l’imbarcazione incurante della presenza umana.

E’ l’emozione regalata dalle riprese di oltre un minuto e le esclamazioni di stupore dei naviganti. Una prova che le coste amene del Salento dimostrano di essere circondate da un mare ancora “vivo” e regalano emozioni indescrivibili.

Un mare da tutelare e per il quale tutti, a partire dalle istituzioni e comunque dai singoli cittadini, ci dobbiamo impegnare a salvaguardare per poter continuare ad ammirare e rendere fruibili anche per il futuro scene come quelle vissute dall’equipaggio negli scorsi giorni.

Ecco il video