Saldi invernali: in Campania si parte sabato 2 gennaio 2021

Saldi invernali: gli sconti in Campania partiranno sabato 2 gennaio. Ecco le regole anti Covid 19.

Trascorse le festività natalizie, l’attenzione dei consumatori si proietta all’inizio dei saldi invernali, che tradizionalmente accompagnano l’inizio dell’anno nuovo.

In Campania, i saldi invernali partiranno sabato 2 gennaio. Come in tutta Italia, sono previste regole anti Covid 19. Ecco quali sono quelle principali.

Saldi invernali 2021: le regole anti-Covid 19