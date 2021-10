Sagre in Campania: ecco i principali appuntamenti del 23-24 ottobre

Sagre in Campania: ecco i principali eventi all’insegna del buon cibo in tutto il territorio campano.

Il mese di ottobre è sa sempre foriero di numerose sagre in Campania, essendo simbolo di un periodo caratterizzato dall’arrivo della stagione autunnale con sullo sfondo anche le feste natalizie.

Ecco i principali appuntamenti di sabato 23 e domenica 24 ottobre su tutto il territorio campano, all’insegna del buon cibo e, naturalmente, con tutte le misure di contenimento anti Covid 19 (Green Pass obbligatorio).

Spicciano di Galluccio (Caserta): Sagra della Castagna e del Fungo Porcino

A Sipicciano, piccola ma incantevole frazione del comune di Galluccio (Caserta), si terrà la XXII Sagra della Castagna e del Fungo Porcino. L’evento, atto alla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio alle pendici del Vulcano di Roccamonfina, prevede due giorni ricchi di attività, quali escursioni nei castagneti, degustazioni gastronomiche, spettacoli musicali e di intrattenimento.

Dugenta (Caserta): Sagra del Cinghiale

A Dugenta (sempre nel Casertano) ci sarà la Sagra del Cinghiale, che offrirà specialità tipiche come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale e tante altre pietanze.

Felitto (Salerno): Sapori d’Autunno, festa del Fusillo Cilentano

Non manca poi l’evento Sapori d’Autunno per le antiche strade del borgo di Felitto, nel Cilento. Il fusillo di Felitto verrà presentato nella ricetta con funghi porcini e salsiccia paesana. Fusilli e non solo: non mancheranno vino paesano, piatti tipici della tradizione cilentana e musica popolare.