Sagre in Campania, appuntamenti del 27-28 novembre: “Le Domeniche dell’Olio” a Cerreto Sannita

Sagre in Campania: ecco i principali eventi di sabato 27 e domenica 28 novembre all’insegna del buon cibo in tutto il territorio.

Anche sabato 27 e domenica 28 novembre si terranno numerose sagre in Campania, all’insegna del buon cibo e, naturalmente, con tutte le misure di contenimento anti Covid 19 (Green Pass obbligatorio).

Ecco quali sono i principali appuntamenti con l’enogastronomia sul territorio della Campania, particolarmente sentiti soprattutto nel periodo autunnale.

Cerreto Sannita (Benevento): ecco Le Domeniche dell’Olio

La rassegna Le Domeniche dell’Olio vuole valorizzare la tipicità e la bontà dell’oro verde sannita: il territorio di Cerreto Sannita è infatti famoso per i grandi uliveti e per la produzione del suo olio extravergine d’oliva. Previste degustazioni e dimostrazioni nella splendida cornice dei palazzi barocchi con frangiture in piazza e visite a frantoi locali. La Società Operaia Aperta organizza anche esposizione di Artigianato, mostra Pittorica, laboratori per bambini.

Sant’Agata de’ Goti (Benevento): Saperi e Sapori di Mela Annurca

Due giorni di festa nel centro storico dell’antico borgo di Sant’Agata de’ Goti, per “Saperi e Sapori di Mela Annurca”, evento che dedicherà un intero weekend alla ottima e buona Mela Annurca della Campania e agli altri squisiti prodotti tipici della zona. Tale evento apre Natale al Borgo, che vede a Sant’Agata dei Goti tanti weekend di festa con mercatini natalizi, villaggio di Babbo Natale, Gospel e tanto altro. Previste anche la degustazione dell’ottima mela annurca e dei prodotti locali in quello che è uno dei borghi antichi più belli d’Italia.