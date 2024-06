Sagre e feste in Campania dal 21 al 23 giugno: tutti gli appuntamenti

Sagre e feste in Campania: le giornate del weekend da giovedì 21 a domenica 23 giugno saranno piene di eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici campani. Da non perdere il Pizza Village Napoli e Festa a Vico.

Tutte le sagre e feste in Campania

Campania Beer Expo

Torna per il secondo anno consecutivo Campania Beer Expo, in programma lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 presso la Reggia di Caserta, negli spazi del Giardino la Flora, Sala Romanelli e Quadreria. La fiera di settore, promossa dalla Regione Campania Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e organizzata dalla società Knowledge for Business, mira a favorire l’incontro tra i birrifici artigianali e gli operatori del settore (ristoratori, enotecari, sommelier, buyer, giornalisti), per sostenere la crescita e lo sviluppo del settore.

Pizza Village Napoli alla Mostra d’Oltremare

Coca-Cola Pizza Village Napoli con 30 pizzerie, pizzaioli, cantanti, esperti di food e tanti ospiti in programma a Napoli dal 14 al 23 giugno alla Mostra d’Oltremare. Non mancheranno tante varietà di pizza che si potranno acquistare con un menù completo.

– Festa della Pizza di Grottaminarda

La 2° Edizione della Festa della Pizza è in programma nell’ultimo weekend di Giugno: 28-29-30 Giugno 2024

Il Piazzale Padre Pio si trasformerà in un’autentica pizzeria a cielo aperto, dove sarà possibile assaggiare la miglior pizza d’Irpinia in mille diverse varianti.

A Paestum Pizza Fest

La 2° Edizione dell’evento si terrà a Capaccio-Paestum (SA) presso il complesso NEXT – Ex Tabacchificio, sito a Borgo Cafasso, da Venerdì 28 a Domenica 30 Giugno 2024.

Atella Sound Circus

Dal 27 al 30 giugno l’Associazione Artenova proporrà un vortice di musica, arte e divertimento in occasione della settima edizione dell’Atella Sound Circus, il Festival di musica e arti di strada che ha conquistato il cuore di migliaia di appassionati. Un evento imperdibile che trasformerà il Casale di Teverolaccio di Succivo in un mondo incantato.

A Pastorano (CE), nel Casertano, la 13° Edizione della Sagra degli Gnocchi. Tre sere (dalle ore 20,00) nel Centro Sportivo Caricchia – 21-22-23 Giugno 2024 – un intero weekend all’insegna del Gusto e del Divertimento, con prodotti tipici, musica live e tanto altro.

52° Edizione della “Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni”. Questa Edizione rappresenta un ulteriore rilancio dell’evento che, per mezzo secolo, ha coinvolto numerose generazioni di petinesi. A Petina Sabato 17 e Domenica 18 Giugno 2024. Comune di Castel San Giorgio ( SA ) Sagra del Baccalà Torna ad Aiello-Campomanfoli, frazione del comune di Castel San Giorgio (SA), la Sagra del Baccalà e non solo, in programma dal 21 al 23 Giugno 2024. Tanti e tutti buonissimi i prodotti locali che verranno preparati e serviti nella cittadina che si appresta a diventare un vero e proprio agriturismo all’aperto per una tre giorni all’insegna del buon cibo e del pesce fresco. Sagra del Casatiello Sant’Arpino (CE), celebra la 30° Edizione della Sagra del Casatiello, tra i più antichi e suggestivi sapori della tradizionale cucina contadina campana. Anche quest’anno la sagra arriva un po’ tardiva, nel terzo weekend di Giugno: 21-22-23 Giugno 2024. Verrà ospitata nella centralissima Piazza Macrì (già Piazza Umberto I).

Sagra di Liberi La Sagra di Liberi, l’evento di quest’anno avrà luogo tutti i fine settimana di giugno, luglio e agosto e anche tutto settembre, proponendo piatti tipici locali e anche piatti di cucina internazionale. La Sagra di Liberi si terrà anche la domenica a pranzo. Il primo appuntamento da non perdere è con la sagra della “Pancetta alla Zingara”. Festival del Panuozzo a Gragnano Torna, dal 23 al 25 giugno, il Festival del Panuozzo a Gragnano. Uno degli eventi più attesi da cittadini e turisti per gustare il prodotto più tipico di Gragnano. Il festival, organizzato dal Comune di Gragnano, avrà luogo in via Quarantola. L’evento, ad ingresso gratuito, permetterà a tutti coloro che ne prenderanno parte di assaggiare il tipico panuozzo, di provare quello classico e dai diversi gusti, godendosi un evento gustoso e imperdibile. Anche quest’anno torna quindi l’evento che avrà la durata di tre giorni e che avrà inizio alle ore 19:00 del 23 giugno. Resta da scoprire il programma dettagliato del Festival che verrà rivelato nelle prossime settimane.

Sagre 2024 in programma

IN EVIDENZA ⇓

Sagra del fusillo il 21 giugno 2024 a Auletta (SA)

Colli in Festa dal 25 al 28 giugno 2024 a Piano di Sorrento (NA)

“Festival della cistecca” dal 27 al 30 giugno 2024 a Monte di Procida (NA)

I Beer Fest Marcianise dal 27 al 30 giugno 2024 a Marcianise (CE)

Sagra del pesce il 29 giugno 2024 a Quarto (NA)

Sagra del fungo porcino il 1 luglio 2024 a Salza Irpina (AV)

Sagra degli antichi sapori dal 4 al 8 luglio 2024 a Pignataro Maggiore (CE)

Festa della Birra Artigianale dal 5 al 7 luglio 2024 a Sant’Angelo a cupolo (BN)

A Patane E Notte il 6 luglio 2024 a San Vitaliano (NA)

Street Food Festival Cicciano dal 6 al 8 luglio 2024 a Cicciano (NA)

Sagra sull’aia – festa della trebbiatura dal 8 al 10 luglio 2024 a Ceppaloni (BN)

Sagra della zucchina il 11 luglio 2024 a Massa Lubrense (NA)

Festa della birra artigianale nel bosco dal 12 al 14 luglio 2024 a Montano Antilia (SA)

Sagra del mallone dal 12 al 15 luglio 2024 a Bracigliano (SA)

Sagra degli gnocchi dal 12 al 14 luglio 2024 a Cimitile (NA)

Sagra della pizza fritta e notte della tammorra dal 13 al 14 luglio 2024 a Schiava (NA)

Sagra degli gnocchi al tegamino dal 13 al 14 luglio 2024 a Roccaromana (CE)

Festa della fragolata dal 13 al 14 luglio 2024 a Acerno (SA)

Sagra dello gnocco ai funghi porcini dal 17 al 21 luglio 2024 a Teano (CE)

Panza…. e Danza dal 18 al 21 luglio 2024 a Ispani (SA)