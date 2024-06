Sagre, a Campoli del Monte Taburno al via la Festa della Ciliegia

Venerdì 7 giugno la Festa della Ciliegia è in programma a Campoli del Monte Taburno fino a domenica 9 giugno. Tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Conto alla rovescia terminato: venerdì 7 giugno si alza il sipario sulla Festa della Ciliegia in programma a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio dell’Unpli provincial, fino a domenica 9 giugno. Saranno tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Venerdì alle ore 9.00 del mattino apertura degli espositori e del mercato della ciliegia; alle ore 21.00 si accende la braceria con stand dedicato alle carni locali e poi la gustosissima pizza alla ciliegia e il grande concerto degli OMP – Omaggio alla Musica Popolare.

Sabato 8 giugno invece alle ore 11.00 apertura degli espositori e del mercato della ciliegia. Poi dalle ore 11.00 alle ore 18.00 visite guidate nei ciliegeti con fuoristrada (partenza ogni ora e prenotazione riservata solo a gruppi e a chi ha scelto pacchetto All-Inclusive) e visite a cavallo con partenza dal centro storico (prenotazione in loco). Alle ore 12.00 apertura della braceria e degli stand gastronomici dove sarà possibile degustare i menù: uno tradizionale ed uno completamente alla ciliegia. E la gustosa pizza alla ciliegia. Dalle ore 12.30 spettacolo musicale con “Romeo e la sua Musica”.

Alle ore 15.00 al via il laboratorio didattico ‘dalle ciliegie alla marmellata’ e alle ore 16.00 laboratorio riservato ai bambini con i ‘biscotti alla ciliegia”. La novità di quest’anno è alle ore 17.00 con il laboratorio ‘La Cagliata’ – dal latte, al formaggio alla ricotta e a seguire laboratorio ‘SENSIliegiando’ nel piccolo giardino sensoriale delle ciliegie, riservato sempre ai bambini. Nel pomeriggio non mancherà la musica itinerante con la ‘Street Band Ilaria Alpi’ e alle ore 19.00 degustazione guidata “I vini bianchi e rossi del territorio, i salumi, i formaggi e le marmellate del Taburno: esaltazione dei sapori” a cura di Tiziana De Gennaro. Alle ore 19.00 apertura degli stand gastronomici e dalle ore 21.00 si ballerà liscio, latino americano, balli di gruppo con ‘Baraonda’. Alle ore 23.45 ‘Incendio del Campanile’, straordinario spettacolo pirotecnico in notturna a cura di Piromagia srl. Al termine dj set music selection: Alex e Aurora Zollo dj – voice Pino Pilla dagli anni ’90 ad oggi in piazzetta Vittorio Emanuele.

Domenica 9 giugno, ultimo giorno della manifestazione: alle ore 8.30 escursione in MTB nella Valle dei Ciliegi a cura di Traiano Velo Club. Il raduno è previsto presso la Villa Comunale dove si effettueranno le iscrizioni e la partenza; alle ore 9.00 trekking tra il centro storico e la meravigliosa Valle dei Ciliegi a cura di Trekking Camposauro. Alle ore 10.00 apertura del mercato della ciliegia e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 visite guidate nei ciliegeti con fuoristrada (prenotazione riservata solo a gruppi e a chi ha scelto pacchetto All-Inclusive) ed escursione a cavallo con partenza dal centro storico dove c’è un piccolo maneggio (prenotazione in loco). Alle ore 12.00 apertura della braceria e degli stand gastronomici, dove tra le tante specialità ci sarà la pizza alla ciliegia e poi spettacolo musicale con il duo “Tiziana & Angelo – Musica dal Vivo”; alle ore 15.00 al via il laboratori didattico ‘dalle ciliegie alla marmellata’ e alle ore 16.00 laboratorio per bambini ‘biscotti alla ciliegia” e a seguire laboratorio ‘SENSIliegiando’ nel piccolo giardino sensoriale delle ciliegie, riservato sempre ai bambini. Poi ci sarà la musica popolare itinerante con ‘Janua’, ciliegia & cioccolata e alle ore 19.00 degustazione guidata “I vini bianchi e rossi del territorio, i salumi, i formaggi e le marmellate del Taburno: esaltazione dei sapori” a cura di Maria Filomena Caporaso e Fernando Saccomanno. Alle ore 19.00 apertura stand gastronomici e spettacolo musicale in compagnia di “Mondo, Musica e Teatro” con ballo liscio, latino americano, balli di gruppo ed intrattenimento.

Info utili

La Pro Loco ‘Monte Taburno’ invita tutti a vivere questi tre giorni di spensieratezza, di divertimento e di degustazione di piatti tipici della tradizione campolese. Per informazioni (anche via whatsapp) al 338.1933698 oppure consultare il sito www.prolocomontetaburno.it e i canali social dell’associazione turistica.