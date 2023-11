Sagra della Castagna di Montella: Incontri e percorsi alla scoperta del mondo castanicolo irpino

Alla 39° edizione della Sagra della Castagna di Montella va in scena Casa Cia: Incontri e percorsi alla scoperta del mondo castanicolo irpino.

Si tiene da oggi 1° novembre 2023 fino al 5 del mese in provincia di Avellino la 39° edizione della Sagra della castagna di Montella Igp, evento di rilievo nazionale per la castanicoltura, che vede la Campania quale prima regione produttrice di castagne in Italia. E Cia Agricoltori Italiani Campania – nel quadro delle manifestazioni della Sagra di Montella – presenta l’iniziativa “Casa Cia”. Un momento di aggregazione – localizzato in via Don Giovanni Minzoni a Montella – che intende proporre il senso di accoglienza di una grande famiglia, volta a garantire attenzione a tutti: dai grandi ai piccoli ospiti.

E Casa Cia infatti propone una serie di iniziative per tutti i gusti, accompagnate dal claim “Cia avvicina”. Eccole in ordine cronologico.

Chi lo ha detto che i prodotti tipici irpini possano essere solo accompagnati da un buon bicchiere di vino rosso? Casa Cia propone per il 2 novembre alle ore 18:30 un percorso di avvicinamento ai migliori abbinamenti tra le birre artigianali e i prodotti tipici del territorio irpino per sfatare questo mito, a cura di Alfonso del Del Forno. Per prenotazioni e informazioni telefonare al 338.9757789.

La Fattoria didattica apre i battenti il 3 novembre alle ore 10:30, un appuntamento dedicato ai bambini: legame indissolubile tra passato e futuro, ma valido per tutta la famiglia. Consta di un percorso di avvicinamento al mondo delle api, creature indispensabili per il futuro del mondo tanto quanto i bambini. Per prenotarsi è utile chiamare il 342.6417957.

Sempre il 3 novembre obiettivo puntato su “Quando l’utopia diventa realtà: il castanoturismo” un convegno che vede la partecipazione di Stefano Di Marzo, presidente di Cia Avellino, Giuseppe Festa, docente al Dipartimento di Scienza della Comunicazione dell’Università di Teramo e con le testimonianze delle imprenditrici castanicole Jessica Malerba e Maria Petretta. Conclusioni affidate a Raffaele Amore, presidente Cia Campania e all’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. L’incontro è moderato da Annibale Discepolo, giornalista enogastronomico.

Quali emozioni suscita una castagna? È possibile scoprirlo, ad occhi chiusi, con un percorso sensoriale a sorpresa sulla castagna che si tiene il 4 novembre a partire dalle ore 11. Ideato e condotto da Maria Elena Napodano, fiduciaria Slow Food Avellino Aps, è possibile prenotarlo al 338.9757789.

Il 5 novembre alle ore 11 a Casa Cia c’è “Il risveglio dei sensi”: è molto più di un percorso di degustazione, condotta da Giuseppe Iannone dell’Onav Avellino. Adatto a grandi e piccini, mentre mamma e papà si calano nel vasto mondo dei profumi e sapori che si celano dietro un bicchiere di vino, i piccoli della famiglia scoprono da dove quei sentori hanno origine. Per prenotazioni 338.9757789.