Rubrica Games: I titoli delle prossime uscite di Marzo 2021

Mentre PlayStation ci ha presentato alcune delle novità in serbo per quest’anno vediamo le prossime uscite del mese di Marzo.

- Advertisement -

di Piero Lombardi – Solo qualche giorno fa Nintendo e Sony hanno annunciato le loro novità per il futuro, la prima ha presentato i nuovi titoli della saga Pokemon che usciranno tra l’anno in corso e il 2022, mentre PlayStation ci ha mostrato alcune delle novità in serbo per il 2021. Mentre aspettiamo vediamo cosa ci riserva il mese di Marzo.

Yakuza like a Dragon (2 Marzo)

I possessori di PS5 potranno mettere le mani sulla versione occidentale della serie targata Ryu Ga Gotoku Studio che ha già riscosso successo in Asia ed è approdata su Xbox e Ps4 nei mesi scorsi. Chi ha già preso Yakuza su Ps4 potrà riscattare gratuitamente Il gioco sulla nuova console. Nei panni di Ichiban Kasuga, scagnozzo di basso rango della Yakuza, intraprenderemo un’avventura Gdr dai toni Orientali.

Harvest Moon One World (5 Marzo)

Il nuovissimo episodio della serie gestionale di Natsume si prepara a sbarcare in esclusiva su Nintendo Switch in Europa, mentre in America arriverà anche sulle altre piattaforme. In Harvest Moon One World esploreremo un intero continente alla scoperta di prelibatezze da coltivare nella nostra “fattoria portatile” che ci accompagnerà per tutta l’avventura.

Apex Legends (9 Marzo)

Apex Legends arriva su Nintendo Switch. Uno dei battle royale più popolari in circolazione, sviluppato da EA e Remedy e ambientato nell’universo di Titanfall si prepara ad approdare sulle nostre console portatili. Già dal lancio sarà possibile attivare la modalità cross-play, che permetterà ai giocatori di Switch di competere con tutte le altre piattaforme e di avere quindi un gioco con le stesse e identiche funzionalità di quello presente sulle console più potenti.

Apex Legends sarà disponibile poco dopo la season 8, per questo motivo, i giocatori riceveranno 30 livelli battle pass e per le prime settimana punti esperienza doppi.

Monster Hunter Ride (26 Marzo)

Arriva su Nintendo Switch, l’ultimo capitolo della serie Gdr di Capcom. Ambientato nel villaggio di Kamura mezzo secolo dopo la devastazione dell’ultima calamità, i cacciatori affronteranno un nuovo temibile mostro che minaccia l’umanità.

Imperdibile per gli amanti dei Gdr, ma un titolo appetibile anche per i neofiti che vogliono approcciare a un gioco unico nel suo genere.

Ricordiamo inoltre che a Marzo saranno disponibili: Crash 4 che approderà sulle console di nuova generazione, It Takes Two, un platform in versione cooperativa e infine il lancio della saga di Kingdom Hearts su Pc.