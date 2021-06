Rubrica Games: I migliori titoli in uscita a giugno 2021

Rubrica Games: il 15 tornerà L’E3, la fiera internazionale di Los Angeles che con ogni probabilità sarà luogo di annunci e novità importantissimi per tutti gli appassionati di videogames.

di Piero Lombardi – Si avvicina l’estate e Giugno è un mese fondamentale per gli appassionati del gaming, il 15 infatti tornerà L’E3, la fiera internazionale di Los Angeles che con ogni probabilità sarà luogo di annunci importantissimi, tra i titoli più attesi ricordiamo Halo Infinite, Bayonetta 3, Fable, Elden Ring, Final Fantasy 16 e l’attesissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Nel frattempo vediamo cosa ci riserva questo mese.

Scarlet Nexus (2 Giugno)

Titolo multipiattaforma di Bandai Namco, un action Rpg dalle sfumature cyberpunk nel quale i giocatori potranno vestire i panni di più personaggi per rivivere l’avventura sotto punti di vista differenti. Un titolo interessante dalla grafica accattivante.

Racket & Clank: Rift Apart (11 Giugno)

Torna uno dei pezzi da 90 di Sony. Il primo platform next gen per PS5 che mette alla prova il nuovo hardware della console. Un capitolo molto ambizioso di cui abbiamo già visto le prime immagini mozzafiato. Saremo catapultati in realtà parallele a velocità della luce e senza tempi di caricamento, un’esclusiva assolutamente da provare se volete testare il nuovo giocattolo di casa Sony.

Necromuda: Hiredgun (11 Giugno)

Sparatutto multipiattaforma ambientato nell’universo di Warhammer 40.000, titolo frenetico e violento. Vestiremo i panni di un mercenario tra gang, mostri mutanti e dolci compagnie. Consigliato ad un pubblico adulto.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic (11 Giugno)

Gli appassionati di WoW potranno ritornare ad Outland per rivivere le fantastiche avventure dell’espansione che riscosse un grande successo nel 2007. Un must per i nostalgici e gli appassionati ma anche un’opportunità per i più giovani di visitare la capitale del regno dei Blood Elves: Silvermoon City, ritenuta ancora oggi una della città meglio riuscite nel mondo dei videogames.

Questi i titoli degni di nota nell’attesa che l’E3 spalanchi finalmente le porte della next gen.