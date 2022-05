Riparte il Premio “Corto Flegreo”- I Campi Flegrei, la Sua Storia, il Tuo Racconto.

Al via la seconda edizione del concorso nazionale di cortometraggi girati nei Campi Flegrei: Premio “Corto Flegreo”- I Campi Flegrei, la Sua Storia, il Tuo Racconto. Ecco come partecipare.

A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, riparte il concorso nazionale di cortometraggi girati nei Campi Flegrei: Premio “Corto Flegreo”- I Campi Flegrei, la Sua Storia, il Tuo Racconto. Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione è stata ideata e organizzata da MariaGrazia Siciliano, presidente di Liberass aps, da anni impegnata a valorizzare la Terra del Mito e gode del Patrocinio Morale della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Parco Regionale dei Campi Flegrei, dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Procida, Monte di Procida e Quarto.

Ancora, per quest’anno, l’atteso contest cinematografico riconferma pure il partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella, la Scuola Cinema di Napoli e la Saturnia Pictures, ai quali si aggiungono la Everglades Film, la Roswell Film, la RedAnts e la RedHorn.

Come partecipare

Le iscrizioni saranno possibili, previa visione e sottoscrizione del regolamento pubblicato sul sito www.cortoflegreo.it fino al 30 agosto. I Cortometraggi, che hanno come unica condizione la location (siti e luoghi dei Campi Flegrei) potranno essere consegnati entro il 15 ottobre 2022. Anche quest’anno per selezionare i cortometraggi e decretare i vincitori, saranno all’opera un’attenta giuria tecnica e una giuria qualificata, composta da attori, registi, sceneggiatori, giornalisti e critici.

Oltre alla somma di 1.500 euro che sarà assegnata a miglior cortometraggio, tanti saranno i Premi e le sorprese per i partecipanti, pronte per essere rese note e pubbliche nel corso della manifestazione. Ad essere comunicate durante la kermesse saranno anche il calendario relativo alla visione dei cortometraggi finalisti e la data della serata finale con la premiazione, che si svolgerà entro dicembre in uno dei luoghi magici e suggestivi dei Campi Flegrei.

Una nota molto interessante è rappresentata dalla partecipazione dei Cortometraggi vincitori della Prima Edizione:

“Innesti” di Mena Rusciano, “Mirabilia” di Lorenzo Iovine, “The Box” di Flavio Simeone e “Rovine” di Adriano Testa, presenti ai Festival: “Corto di Sera”, “Ciak Film Festival”, “Ischia Global Film Festival”, “Porto Cesareo Film Festival”, “Los Angeles Kurdish Film Festival”, “Pop Corn Festival del Corto”, “Festival del Cinema di Cefalù”, “FilmFest Altenburg”, “Corti a Sud”, “First-Time Filmmaker”, “Sessions@PinewoodStud”, “Informagiovani Venaria Reale”, “CinemAmbiente- Environmental Film Festival”.

Per tutti i partecipanti un viaggio definito dagli organizzatori “ardente” e la possibilità di mettere alla prova il personale talento attraverso i magici e maestosi siti del Campi Flegrei e i luoghi della millenaria Terra del Mito.