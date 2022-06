Rione Alto, vede gli agenti e scappa in monopattino: 51enne beccato con la droga

Dopo un iniziale tentativo di fuga in monopattino, il 51enne è stato fermato dai poliziotti al Rione Alto e trovato in possesso di droga e denaro contante.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Domenico Fontana, a Napoli, nel Rione Alto, hanno notato un uomo che stava parlando con alcune persone e che, alla vista della volante, si è allontanato frettolosamente a bordo di un monopattino elettrico in direzione di via Palermo.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato il 51enne in via Vizioli trovandolo in possesso di 3 involucri contenenti 4 grammi circa di marijuana e 1415 euro.