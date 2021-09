Rinviato il concerto di Peppino di Capri all’Ex Area di Bagnoli

Per garantire la serenità degli spettatori, gli organizzatori del Concerto di Peppino Di Capri previsto per stasera alle ore 21 all’ex Base Nato di Bagnoli, comunicano che a causa delle avverse condizioni atmosferiche che prevedono precipitazioni e vento intorno alle ore 20, l’appuntamento è rinviato a venerdì 10 settembre alle ore 21. I biglietti già acquistati sono validi per la nuova data.