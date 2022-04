“Ricomincio dalle Storie”: il 14-15 maggio festival dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi

San Giorgio a Cremano: sabato 14 e domenica 15 maggio la cornice di Villa Falanga accoglierà “Ricomincio dalle storie” (il festival dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi).

L’amore per i libri e la lettura fa nascere nuove sinergie alle falde del Vesuvio. Nasce a San Giorgio a Cremano “Ricomincio dalle Storie” il festival dedicato alla narrazione in tutte le sue forme. La manifestazione si terrà nella suggestiva Villa Falanga il 14 e 15 maggio con apertura cancelli alle ore 10 e chiusura prevista per le 21.

Ricomincio dalle Storie, che nasce dalla collaborazione tra la fiera del Libro di Napoli Ricomincio dai Libri e il Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine, celebrerà la narrazione in tutte le sue forme: scritta, letta, raccontata, disegnata, recitata, sognata, soffiata, camminata, costruita, cantata, giocata. A invadere gli spazi di Villa Falanga ci saranno laboratori, presentazioni, performance e appuntamenti dedicati a famiglie, bambini, docenti e alunni. Il tema della prima edizione è “accogliere”. “Fin dagli albori di Ricomincio dai libri abbiamo sempre lavorato affinché fosse dato ampio spazio e attenzione alla letteratura d’infanzia, fermamente convinti che le buone abitudini andassero coltivate da piccoli” dichiara Miryam Gison, libraria e socia fondatrice della Fiera del Libro di Napoli. “L’incontro con Viviana Hutter, direttrice creativa di Ricomincio dalle Storie, è stata la conferma che ci stavamo muovendo nella giusta direzione e che quell’idea, che già da tempo stavamo maturando, di creare un appuntamento dedicato ai piccoli fosse un atto necessario”, aggiunge Gison.

Una manifestazione che ha radici profonde, come testimonia Viviana Hutter: “Quando ero molto piccola, la mia bisnonna ci riuniva in cerchio e ci raccontava le fiabe antiche. Restavamo ore ad ascoltarla e questo mi ha profondamente segnata. Oggi scrivo e leggo storie a piccoli e grandi, insegno scrittura creativa e penso continuamente alla me bambina rapita dalle storie della sua bisnonna, è un’impronta che ha segnato tutta la mia vita”.

“Vorrei offrire a tutti i bambini la stessa gioia, le stesse emozioni che provavo io, perché ascoltare una storia è un continuo arricchimento, una relazione che si stringe con l’altro, è viaggiare in mondi meravigliosi, è un creare memorie, è legarci agli altri con un filo invisibile” sottolinea Hutter.

“Ricomincio dalle Storie nasce proprio con questo intento: sentirci tutti uniti e legati dal filo delle storie che racconteremo, tornare tutti bambini e sederci ad ascoltare storie create in varie forme. Non è pensato per essere una fiera dei libri, né un festival letterario, Ricomincio dalle Storie sarà piuttosto un appuntamento dedicato allo storytelling per bambini e ragazzi che ha come obiettivo quello di offrire un nuovo punto di partenza nel panorama culturale e pedagogico di oggi”, conclude Hutter.