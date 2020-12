Riccardo Guarnieri reagisce male alla lettera inviata da Ida Platano

Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano invia una lettera a Riccardo Guarnieri e gli rimanda anche l’anello di fidanzamento. Inoltre assisteremo alla dedica d’amore di Beatrice nei confronti di Davide. Come reagirà il tronista?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Ida Platano torna a far parlare di se al dating show di Canale 5, tramite una lettera indirizzata al suo ex, Riccardo Guarnieri. Nella lettera anche l’anello di fidanzamento della coppia.

Come avrà reagito Riccardo? Sicuramente Roberta di Padua non l’ha presa bene. Nel frattempo nel trono classico vediamo Beatrice dichiarare il suo amore per Davide Donadei, la cui reazione però farà discutere.

Gemma Galgani tenta di difendere l’amica non presente nello studio di Uomini e Donne.

Ida Platano torna al trono over di Uomini e Donne. Non lo fa di persona ma tramite una lettera indirizzata al suo ex, Riccardo Guarnieri. Maria De Filippi chiama il cavaliere al centro dello studio e gli legge la lettera.

Poi gli riconsegna l’anello di fidanzamento, che l’ex dama ha chiesto di ridargli. Riccardo commenta caustico la pungente lettera di Ida, mentre inizia una discussione in studio alla quale partecipare anche Gemma Galgani per difendere la sua migliore amica.

Maria si rivolge poi a Roberta Di Padua, che attualmente si sta vedendo proprio con Riccardo. I due avevano già tentato una conoscenza nella precedente esperienza del Guarnieri al trono over.

Roberta si dice dubbiosa per quanto riguarda Riccardo: già una volta è stata mollata per Ida e crede che se lei tornasse potrebbe accadere di nuovo. Dal canto suo anche Riccardo non vede molto trasporto tra di loro.

Passando al trono over vediamo l’esterna tra Davide Donadei e Beatrice. L’esterna è molto toccante e culmina con la dichiarazione d’amore della corteggiatrice. Nonostante il tronista si mostri contentissimo della dichiarazione, commenta che si sente in difficoltà.

