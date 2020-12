Riccardo Guarnieri sul ritorno in studio di Ida Platano: “Ma magari!”

Uomini e Donne, anticipazioni. Riccardo Guarnieri racconta al magazine ufficiale di non avere problemi a rivedere Ida Platano in trasmissione.

Lunga intervista a Riccardo Guarnieri sul magazine ufficiale di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over ha parlato della sua attuale conoscenza, Roberta di Padua, e dello schiaffo ricevuto in puntata.

Inoltre ha parlato anche della sua ex, Ida Platano. Gli era stato chiesto se fosse contrario a un suo ritorno in trasmissione, ma Riccardo ha chiarito che sarebbe molto contento, potendosi confrontare con lei.

“Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla” dichiara Riccardo Guarnieri al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne. Il cavaliere ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni, in particolare in riferimento alla sua ex, Ida Platano.

“Se Ida dovesse tornare? Ma magari! Non vedo l’ora di affrontarla, e non mi spaventa o mette ansia il fatto che ci sia la possibilità di un confronto. Ora la nostra storia la ripercorro con lucidità e ho un quadro molto chiaro della situazione”, dichiara il cavaliere.

Riccardo ha anche chiarito che non gli darebbe fastidio vederla interagire con gli altri cavalieri, cosa che era successa in passato. Spiega che lui ha fatto tutto il possibile per salvare il loro rapporto “Solo lei non l’ha capito ed è questa l’unica cosa che mi dà fastidio”.

Inoltre il Guarnieri è tornato anche sullo schiaffo ricevuto da Roberta di Padua durante una registrazione del programma “Lo avevo superato subito. Tanto che, quando andò in onda la puntata dello schiaffo, mi ricordo che Roberta venne molto attaccata sui social e io la difesi per cercare di alleggerire un po’ il tutto, anche perché nei momenti di rabbia si fanno anche cose sbagliate, non giustificabili ma comprensibili. Oggi quasi mi viene da ridere a ripensare a ciò che è successo, e ci scherzo anche su”.

L’ultima dichiarazione riguarda proprio il rapporto che il cavaliere ha in questo momento con Roberta: “Massima empatia, complicità, nessun giudizio e nessuna polemica basata sul nulla”.

