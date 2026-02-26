RFI, linea Caserta-Salerno: dal 1° marzo torna regolare la circolazione tra Cancello e Sarno

RFI annuncia la riapertura della linea Caserta-Salerno dal 1° marzo: completati i lavori tra Cancello e Sarno dopo i danni causati da un incendio doloso.

Da domenica 1° marzo torneranno a circolare i treni nel tratto di linea tra Cancello e Sarno, sulla linea Caserta – Salerno, interrotto dallo scorso 29 gennaio per danni dovuti ad un incendio di natura dolosa che ha interessato l’infrastruttura ferroviaria.

Terminate le operazioni di ripristino, RFI nei prossimi giorni effettuerà i consueti controlli sulla linea, al termine dei quali sarà possibile ripristinare l’offerta ordinaria di trasporto regionale sulla linea Caserta – Salerno. Durante il periodo dei lavori è stato modificato il programma dei treni del Regionale e la circolazione tra le località interessate dall’interruzione è stata garantita da un servizio con bus.

Circa 25 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle imprese appaltatrici che hanno lavorato ogni giorno per ripristinare gli impianti e le strutture danneggiate nel più breve tempo possibile e garantire la ripresa della circolazione ferroviaria in piena sicurezza. In merito all’accaduto, RFI ha sporto denuncia contro ignoti.

Ulteriori informazioni sul dettaglio dei provvedimenti saranno disponibili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie.