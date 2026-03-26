Napoli, FlixBus potenzia il servizio per Pasqua verso oltre 160 destinazioni

In vista delle festività pasquali, FlixBus annuncia il rafforzamento del servizio da Napoli verso oltre 160 destinazioni.

FlixBus rafforza il servizio da Napoli in vista del periodo pasquale, per offrire ancora più opportunità di viaggio a chi parte dal capoluogo campano. Dal 30 marzo la società aumenterà le corse giornaliere dal terminal presso la Stazione Centrale verso più di 160 destinazioni, di cui 20 all’estero.

Inoltre, in vista della Gelato Week (dal 14 al 19 aprile) FlixBus annuncia una collaborazione per promuovere Napoli e i suoi quartieri in un modo più intimo e svincolato dai grandi itinerari turistici.

A Fiumicino fino a sette volte al giorno, in circa tre ore e anche di notte

Crescono innanzitutto i collegamenti con l’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la frequenza sale a fino a sette corse al giorno in vista delle feste.

Grazie a tempi di percorrenza ottimizzati (su alcune corse inferiori a tre ore) e la disponibilità del servizio in tutte le fasce giornaliere e anche in notturna, il principale scalo internazionale italiano è facilmente alla portata di quanti, partendo da Napoli, hanno già prenotato un volo per le vacanze pasquali ma non vogliono raggiungere l’aeroporto in auto.

Alla scoperta dell’Italia rurale, a un passo più lento

Anche chi, invece, intende restare in Italia potrà trarre vantaggio dal potenziamento dei collegamenti FlixBus tra Napoli e numerose destinazioni nazionali.

Oltre alle grandi rotte nazionali dove l’autobus si conferma un’alternativa conveniente all’alta velocità, come quelle attive con Roma, dove la frequenza supera le 30 corse giornaliere, Milano, Firenze, Bologna e Venezia, FlixBus consolida il servizio sulle tratte che collegano Napoli senza cambi ad altre importanti destinazioni del Mezzogiorno, come Pescara, Bari, Lecce e Catania.

Inoltre, l’operatore rafforza il servizio verso località più lontane dalle grandi aree urbane, più difficilmente raggiungibili con la ferrovia o del tutto prive di collegamenti via treno.

Questo riguarda sia mete turistiche note — come Alberobello o Polignano a Mare, che diventano collegate con Napoli sette giorni su sette — sia luoghi meno iconici ma ugualmente degni di nota — come Sulmona, in Abruzzo (a tre ore e un quarto), o Favara, in Sicilia (raggiungibile comodamente in notturna).

In Italia, dove nei suoi primi dieci anni di attività ha già trasportato oltre 50 milioni di persone, FlixBus collega molti piccoli centri sprovvisti di collegamenti ferroviari — circa il 40% delle fermate sul territorio nazionale si trova in comuni con meno di 20.000 abitanti, dove l’autobus rappresenta spesso l’unica vera alternativa all’auto privata.

La volontà di contribuire a valorizzare le aree rurali italiane si riflette anche nell’accordo con l’Associazione Europea delle Vie Francigene: chi percorre la Via Francigena — che collega l’Italia dal Gran San Bernardo a Leuca attraversando la Campania — ha accesso ad agevolazioni dedicate per raggiungere con FlixBus la prima tappa dell’itinerario, spostarsi fra le tappe o tornare a casa alla fine del viaggio. Un approccio lento al viaggio che gli osservatori di settore danno in crescita per il 2026, con un incremento previsto dal 22% nel 2025 al 26% nel 2026.

In autobus verso 20 destinazioni all’estero, viaggiando di notte

Delle oltre 160 destinazioni collegate con Napoli, 20 si trovano all’estero: imbarcandosi il giorno prima, è possibile arrivare in alcune delle più note mete europee in una notte o poco più.

Tra queste, si possono citare Parigi, Marsiglia, Nizza, Lione, Ginevra e Monaco di Baviera. Ma dalla città partenopea si possono raggiungere anche destinazioni europee meno convenzionali: da Tolone, in Costa Azzurra, a Zagabria, in Croazia, la rete internazionale di FlixBus si offre come un’opportunità per esplorare la grande varietà culturale e paesaggistica del Vecchio Continente.

Percorsi alternativi a Napoli: la mappa delle gelaterie svela il lato intimo della città

Chi, dopo Pasqua, visiterà Napoli potrà intraprendere percorsi di esplorazione alternativi al di là degli itinerari tipicamente turistici, in grado di rivelare lati più nascosti e autentici del capoluogo.

Questo sarà possibile grazie all’accordo tra FlixBus e ConGelato per la Gelato Week, l’evento diffuso ideato per valorizzare una delle specialità più iconiche della tradizione gastronomica italiana.

Acquistando un pass su gelatoweek.it, dal 14 al 19 aprile si potranno consumare quattro gelati nelle quattro gelaterie aderenti sul territorio di Napoli, con un itinerario realizzati ad hoc e consultabile qui.

Grazie all’accordo con FlixBus, anche chi non vive a Napoli potrà accedere facilmente a questa esperienza, usufruendo di uno sconto per raggiungere la città da oltre 160 città.

Chi parteciperà all’iniziativa potrà esplorare lo spazio urbano seguendo itinerari non convenzionali e scoprire anche aree di Napoli più defilate rispetto al centro storico, come il quartiere Arenella. In questo modo, la città partenopea potrà essere esplorata anche in una luce più autentica e al di fuori dei circuiti tradizionali.