Regione Campania, vaccino anti Covid 19: ecco il link da cui scaricare l’attestato

Vaccino anti Covid 19 in Campania: attivato link da cui si potrà scaricare un attestato riportante anche il lotto utilizzato per la vaccinazione. Solo sabato (nonostante vari rallentamenti alla piattaforma) sono stati scaricati 30mila attestati.

Sabato 13 marzo, la Regione Campania ha attivato un link che permette di recuperare l’attestato di avvenuta vaccinazione anti Covid 19.

Sul documento è anche riportato il lotto è avvenuta la vaccinazione. Per scaricare l’attestato occorre collegarsi al sito https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino e inserire codice fiscale e numero tessera sanitaria.

Il link è stato attivato anche a causa dell’allarme diffusosi in seguito alla sospensione per accertamenti, in via precauzionale, di due lotti del vaccino AstraZeneca (ABV5811e ABV6096) e il ritiro del lotto ABV2856 dopo la morte di un carabiniere, un militare e un poliziotto in Sicilia.

Nonostante alcuni rallentamenti della piattaforma, Palazzo Santa Lucia ha fatto sapere che solo nella giornata di sabato sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione.