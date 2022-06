Reggia di Carditello: ultimato il restauro delle fontane monumentali con obelischi

Reggia di Carditello: giovedì 9 giugno presentazione del restauro delle fontane monumentali con obelischi realizzato nell’ambito del censimento FAI “I Luoghi del Cuore”.

Si terrà giovedì 9 giugno (ore 11.30) la presentazione del restauro delle fontane monumentali con obelischi del Real Sito di Carditello – San Tammaro, realizzato grazie al contributo di FAI e Intesa Sanpaolo nell’ambito del censimento “I Luoghi del Cuore” e al sostegno di Ferrarelle Società Benefit.

Saranno presenti Vincenzo D’Angelo (Sindaco San Tammaro), Luigi Nicolais (Presidente Fondazione Real Sito di Carditello), Marco Magnifico )Presidente FAI), Michele Pontecorvo Ricciardi (Presidente Regionale FAI CampaniaI) e Marina Manzo (Direttore dei lavori di restauro). Al termine della presentazione, seguirà l’inaugurazione delle fontane.

La Reggia di Carditello per anni è stata considerata il simbolo del degrado e dell’abbandono nella Terra dei Fuochi ma oggi – grazie all’intervento dello Stato, all’azione di valorizzazione della Fondazione Real Sito di Carditello e all’ambizioso recupero delle due fontane monumentali con obelischi realizzato con l’importante contributo messo a disposizione da FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito del censimento nazionale “I Luoghi del Cuore” e il sostegno di Ferrarelle Società Benefit – rappresenta un modello di riscatto, inclusione sociale e rinascita per l’intero territorio. Un Luogo del Cuore, oggi aperto a tutti, e da riscoprire per il suo eccezionale valore storico.