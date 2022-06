Reggia di Carditello, ecco “Passione Live”: tra gli artisti anche Raiz e Francesco Di Bella

Reggia di Carditello: si terrà sabato 2 luglio alle ore 21 l’evento “Passione Live” (concerto inaugurale del Carditello Festival 2022).

Sabato 2 luglio, presso il Real Sito di Carditello, alle ore 21.00, di scena “Passione Live”, uno concerto al contempo moderno e tradizionale, capace di stupire ed emozionare. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale capace di trasportare, metaforicamente, il pubblico nel cuore pulsante di una città senza tempo (Napoli); dove la musica è espressione e parte integrante di una cultura unica al mondo.

Protagonisti della serata, che inaugurerà la stagione degli eventi del prestigioso Carditello Festival 2022, sono i più interessati cantanti e musicisti della scena musicale napoletana: Raiz (Almamegretta), Enzo Gragnaniello, ‘O Zulù (99 Posse), Francesco di Bella (24 Grana), FLO, Maldestro, Gnut, Irene Scarpato (Suonne d’Ajere), Simona Boo, saranno accompagnati sul palco da musicisti eccezionali come Marco Caligiuri (batteria/percussioni), Davide Afzal (basso), Fofò Bruno (chitarre elettriche), Caterina Bianco tastiere/violino/cori) ed Ernesto Nobili (direzione musicale e chitarre).

Passione Live, con la direzione artistica di Federico Vacalebre, ha come finalità naturale quella di far rivivere la musica napoletana calandola in un contesto contemporaneo e facendone riscoprire i classici, ma non solo, alle vecchie e nuove generazioni, e creare un forte legame con il territorio, promuovere e consolidare al di fuori dei confini campani e nazionali la conoscenza delle “risorse buone” della città di Partenope, veicolando l’immagine di Napoli a livello internazionale attraverso il linguaggio universale della musica.

Ecco i prezzi dei biglietti per il concerto: Biglietto intero primo settore: 22,40 euro inclusa prevendita; biglietto intero secondo settore: 15,68 euro inclusa prevendita. Ecco il link per la prevendita dei ticket.