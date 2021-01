Rari Nantes Salerno: ultima gara della regular season contro la Pro Recco

Rari Nantes Salerno: la squadra di Matteo Citro (che si è già guadagnata la qualificazione alla fase d’elite della serie A1) giocherà sabato 30 gennaio contro la Pro Recco.

Si disputerà sabato 30 gennaio alle ore 15, presso la piscina Simone Vitale di Salerno, l’ultima giornata della regular season del campionato di serie A1, girone A, che vedrà impegnata la Rari Nantes Salerno contro la Pro Recco.

Dopo essersi assicurati la matematica salvezza e l’accesso alla fase d’élite del massimo campionato nazionale, quindi tra le prime otto formazioni d’Italia, i giallorossi chiuderanno il girone affrontando la fortissima Pro Recco. I liguri, a punteggio pieno, sono in assoluto la formazione più forte d’Italia, compito della Rari sarà quello di ben figurare e sfruttare questa gara per crescere ulteriormente come condizione e affiatamento.

“Affrontiamo i migliori, dobbiamo essere bravi a limitare i danni giocando con determinazione senza forzare” il pensiero di mister Matteo Citro. Peccato per l’assenza del pubblico, che lo scorso anno invece gremì la Vitale per ammirare i campioni del Recco e della Nazionale. È normale che l’attenzione dei tifosi sia ormai proiettata alla seconda fase del campionato che vedrà i giallorossi scontrarsi contro le migliori squadre del campionato, ma prima c’è da onorare questa prestigiosa gara.