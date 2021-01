Rari Nantes Salerno: sfida verità in trasferta contro l’Iren Genova Quinto

Rari Nantes Salerno: la squadra di Matteo Citro si gioca l’accesso alla fase finale del campionato (con l’obiettivo di evitare i play-out).

Sabato 16 gennaio 2021, alle ore 15,00 presso la Piscina Comunale di Sori andrà in scena la quinta giornata di campionato, che sancirà chi tra Rari Nantes Salerno e Iren Genova Quinto passerà il turno insieme alla Pro Recco.

In questo anomalo campionato, nel quale si prova ad andare avanti contrastando l’emergenza Covid, si rinnova quindi la sfida infinita tra i giallorossi e i liguri. Inserite entrambe nel girone A, insieme all’inarrivabile Pro Recco, si giocheranno il secondo posto in classifica valido per l’accesso alla fase finale ed evitare così i play out. Mettendo da parte le gare senza storia contro il Recco, è questa la sfida verità per le ambizioni di entrambe le società.

La gara di andata, disputata il 5 dicembre, ha visto i giallorossi salernitani prevalere per 11-7 nonostante la pesante assenza di Nicola Cuccovillo per infortunio, e quella, dopo pochi minuti di gioco, del giovane Fortunato, sempre per infortunio. I ragazzi allenati da mister Citro dovranno essere bravi a mantenere i quattro gol di vantaggio per garantirsi il passaggio del turno. L’incontro di andata fu disputato in maniera quasi perfetta da Scotti Galletta e compagni, peccato per il calo di concentrazione negli ultimi minuti, che costò due gol al passivo.

“Siamo consapevoli che ci sarà tanto da lottare, quattro gol di vantaggio nel nostro sport si possono recuperare in due minuti. Dobbiamo essere determinati e concentrati per sbagliare il meno possibile” il pensiero di Mister Matteo Citro sulla gara.

Foto: Marina Carascon per Napoleggiamo