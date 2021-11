Rari Nantes Salerno, seconda trasferta ligure: sabato 13 novembre partita contro Iren Genova Quinto

Pallanuoto: sabato 13 novembre (ore 17) la Rari Nantes Salerno di mister Matteo Citro affronterà la Iren Genova Quinto.

Sabato 13 novembre 2021 alle ore 17:00 è in programma la sesta giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto maschile. La Rari Nantes Salerno in trasferta torna in Liguria per la sfida contro la squadra Iren Genova Quinto, che avrà luogo alle piscine di Albaro.

La squadra dei genovesi si trova attualmente a 3 punti e darà il tutto e per tutto sabato per portare a casa il punteggio pieno. La Rari Nantes Salerno non si lascerà trovare impreparata infatti, questa settimana ha lavorato duro per rafforzare soprattutto la difesa, reparto messo a dura prova sabato scorso durante l’ultima partita in casa contro la Pallanuoto Trieste.

“Affrontiamo una squadra di livello, medio alta in classifica. Sarà una gara simile a quella contro la squadra di Savona e di Trieste. Per fare punti c’è bisogno di riuscire a dare tutti il 100% senza regalare gol facili e senza cali di intensità e concentrazione durante la gara”, queste le parole del mister Matteo Citro che, come di consueto, ufficializzerà la formazione solo il giorno della partita.

Possiamo anticipare l’assenza di Daniel Afonso Gallozzi, infortunatosi poco prima della partita contro la Pallanuoto Trieste, del quale non si conoscono ancora i tempi di recupero. Sabato 13 novembre alle ore 17:00 è in programma la diretta streaming dal canale Youtube della squadra Iren Genova Quinto.