Racconti per Ricominciare: Al via il progetto teatrale di Vesuvioteatro.org

Riparte la rassegna teatrale “Racconti per Ricominciare” dove in scena ci saranno ben 50 attori per 24 autori in 12 spazi monumentali e unici della Campania; sin parte da venerdì 28 maggio

Ormai le attività artistiche costrette alla chiusura per i motivi ben noti e drammatici, sono finalmente ripartite qui a Napoli e in tutta la Campania, con la grande ripresa delle attività teatrali.

Si inizierà con Patrizio Oliva che si racconta “in tre round” (il riferimento è più che scontato) al suggestivo e prezioso Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, mentre Eduardo Tartaglia riporterà in scena i “dirimpettai post-covid” del suo folle condominio nella Villa Fernandes a Portici, Luciano Melchionna metterà in scena i “barbari residui” di Shirley Jackson a Villa Campolieto di Ercolano, Massimo Andrei inventerà un percorso tra cibo e passioni per Villa Signorini ad Ercolano, mentre la celebre Villa delle Ginestre a Torre del Greco, ultima dimora del poeta Giacomo Leopardi, ospiterà “Inventario di cose perdute” tratto dalle opere di Judith Schalansky.

Questi sono solo alcuni tra gli spettacoli che debutteranno, in prima assoluta, a “Racconti per Ricominciare”, un fortunato festival diffuso che, da venerdì 28 maggio a domenica 6 giugno 2021, proporrà i suoi percorsi teatrali – dal vivo e itineranti – ambientati in spazi di grande valore storico e architettonico della Campania, location di grande effetto scenico e di notevole fascino culturale. Ideato e organizzato da Vesuvioteatro.org con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, il festival, che aderisce al progetto “la Campania è Teatro, Musica e Danza” promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC e Fondazione Campania dei Festival, riapre al teatro 12 luoghi – tra Ville Vesuviane, giardini e Real siti borbonici – di straordinaria bellezza della Campania per coinvolgere in un lungo percorso di teatro 50 attori protagonisti di 33 testi teatrali, perlopiù inediti, di 24 autori, italiani e non.

Un programma di spettacoli che accoglie inoltre, proseguendo nel Miglio d’oro, le emozionanti storie di donne che Nadia Baldi sceglie per il suo “Uno nessuna centomila” allestito al Parco sul mare di Villa Favorita, mentre per i bambini, l’Orto Botanico della Reggia di Portici diventa magico scenario della celeberrima “Bella e Bestia” che Claudio Di Palma trae dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.

Storie di corte e di cortigiane, di “Favorite e Favoriti”, riecheggiano poi negli spazi del Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare di Stabia, mentre più in là, proseguendo in costiera e raggiungendo Sorrento si potrà godere di una mozzafiato “Vista su Napoli” che, nella terrazza della Villa Comunale adiacente il magnifico Chiostro di San Francesco, accoglie gli allestimenti teatrali di testi tratti da opere di Benedetta Palmieri, Silvio Perrella, Alessio Forgione, Viola Ardone. “La doppia vita del frate”, storia per quattro voci di Antonio Piccolo è lo spettacolo che va in scena nel Chiostro di Santa Maria del Plesco a Casamarciano e al Mulino Pacifico di Benevento Michelangelo Fetto mette in scena, in due puntate, “Radiodrammi”, spettacolo liberamente ispirato a “La panne” di Friedrich Dürrenmatt.

La proposta di teatro della seconda edizione di “Racconti per ricominciare” si conclude a San Gennaro Vesuviano con l’evento speciale dedicato ai “100 anni di Besana”. Tutte le informazioni e i link per acquistare i biglietti (in vendita dal 6 maggio) al sito ufficiale di www.vesuvioteatro.org

RACCONTI PER RICOMINCIARE – II edizione

PROGRAMMA

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli-Portici

Via Pietrarsa – Napoli; ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

….IN TRE ROUND

di Fabio Rocco Oliva a cura di Alfonso Postiglione con Patrizio Oliva, Rossella Pugliese, Marcello Giannini (chitarra), Ciro Riccardi (tromba)

Villa Fernandes, Portici

Via Armando Diaz 144, Portici (Na); ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

DIRIMPETTAI… UN ANNO DOPO

di Eduardo Tartaglia

con Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Peppe Miale, Serena Pisa, Eduardo Tartaglia

Orto Botanico della Reggia di Portici

Via Università, 100 – Portici (Na); ore 18.00

28-29-30 maggio | 4-5-6 giugno

BELLA E BESTIA

tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont

a cura di Claudio Di Palma

con Renato De Simone, Irene Grasso, Gioia Miale, Fabio Rossi

SPETTACOLO PER BAMBINI DAI 5 ANNI IN SU

Villa Signorini, Ercolano

Villa Signorini Events & Hotel, Via Roma 43 – Ercolano (Na) ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

1700-2000. IL PIATTO È IN TAVOLA

testi di Massimo Andrei; con:

Daniela Ioia in Una lavapiatti innamorata

Gennaro Silvestro in La crisi del Monzù

Carlo Caracciolo in Cultura culinaria moderna

Massimo Andrei in Odore, sapore e dolore

Villa Campolieto, Ercolano

Corso Resina, 283 – Ercolano (Na); ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

BARBARI RESIDUI

a cura di Luciano Melchionna

testi di Shirley Jackson. Con:

Raffaele Ausiello in La brava moglie

Federica Carruba Toscano in Lotteria

Irene Scarpato in Che pensiero

Antonio Lollo in Barbaro vettore (il corpo del racconto)

Parco sul mare della Villa Favorita, Ercolano

Via D’Annunzio 36 – Ercolano (Na); ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

UNO NESSUNA CENTOMILA

a cura di Nadia Baldi. Con:

Lido per mari unici di e con Francesca Morgante

Ma’, dimmi che mi vedi da Carmine Ammirati, di e con Isabella Trodini

Piacere mio di e con Piera Russo

La corona di Dario Postiglione, con Martina Carpino

Villa della Ginestre, Torre del Greco

Via Villa delle Ginestre 19 – Torre del Greco (Na); ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 1-2-3-4-5-6 giugno

INVENTARIO DI COSE PERDUTE

da Inventario di alcune cose perdute di Judith Schalansky (ed. Nottetempo)

traduzione di Flavia Pantanella. Con:

Antonello Cossia in Le cose perdute

Andrea de Goyzueta in La luna di Kinau

Rebecca Furfaro in Tuanaki

Ernesto Lama in Mani

In collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli

Palazzo Reale di Quisisana, Castellammare di Stabia

Via Quisisana, 80053 Castellammare di Stabia (NA); ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio | 4-5-6 giugno

FAVORITE E FAVORITI

con Chiara Baffi Nellina e la Signora di Sara Sole Notarbartolo

Elisabetta D’Acunzo Giovanna la P… di Elisabetta D’Acunzo

Carla Ferraro Il bene più prezioso di Sara Sole Notarbartolo

Federica Sandrini La serpe favorita di Anna Marchitelli

Villa Comunale, Sorrento

Via San Francesco, 80067 Sorrento NA

28-29-30 maggio, 1-2-3-4-5-6 giugno ore 18.00 e ore 19.15

11-12-13 giugno ore 18.00

VISTA SU NAPOLI

Con Fiorenza Calogero, La dama di condoglianza di Benedetta Palmieri

Giusy Freccia, A tu per tu di Viola Ardone

Marco Palmieri, Grotta azzurra di Silvio Perrella

Fabiana Russo, Fine primo tempo di Alessio Forgione

Chiostro di Santa Maria del Plesco, Casamarciano

Complesso Badiale di S.Maria del Plesco, Via Santa Maria 26 – Casamarciano (Na)

28-29-30 maggio | 4-5-6 giugno; ore 18.00 e ore 19.15

LA DOPPIA VITA DEL FRATE

Storia per quattro voci

di Antonio Piccolo

con Marianita Carfora, Francesca Fedeli, Ettore Nigro, Bruno Tramice

Mulino Pacifico, Benevento

Via Appio Claudio 56 – Benevento; ore 18.00 e ore 19.15

28-29-30 maggio/4-5-6 giugno

RADIODRAMMI

liberamente ispirato a La panne di Friedrich Dürrenmatt, a cura di Michelangelo Fetto

Prima puntata

28-29-30 maggio ore 18.00 e ore 19.15

Seconda puntata

4-5-6 giugno ore 18.00 e ore 19.15

con Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia, Riccardo Intorcia

Stabilimento Besana, San Gennaro Vesuviano

Via Ferrovia, 210, 80040 San Gennaro Vesuviano (NA)

28 maggio / 6 giugno

100 ANNI DI BESANA

EVENTO SPECIALE AD INVITI

Io canto di lavoro, percorso musicale a cura di Dolores Melodia

Costante Natale, con Giovanni Allocca, di Antonio Marfella

Damme ‘o tiempo, con Francesca Borriero, di Fabio Pisano

Le confe(z)ioni di un operaio, con Gabriele Saurio, di Antonio Marfella

NOTA BENE

I percorsi teatrali hanno una durata di 60 minuti circa. In caso di pioggia gli spettacoli potranno essere rinviati. Il programma potrebbe subire variazioni.

INFO

tel: 081 251 4145 – whatsapp: 338 406 5894

mail: info@vesuvioteatro.org sito ufficiale: www.vesuvioteatro.org