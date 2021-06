Quartieri Spagnoli, 4 arresti dopo la sparatoria di ieri sera

Possibile svolta nella vicenda che ha visto due uomini feriti, probabilmente perché scambiati per altre persone, a colpi di arma da fuoco a Napoli, nei Quartieri Spagnoli: la Polizia ha fermato quattro persone.

Potrebbe esserci subito una importante svolta sul raid avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando due persone sono state ferite a colpi di arma da fuoco in vico Lungo San Matteo, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Quattro persone sono state, infatti, fermate dalla Polizia.

Il più grave dei feriti, Enrico De Maio di 56 anni, residente nel quartiere Arenella. è in codice rosso con un proiettile nel torace ed il fegato spappolato L’altro ferito, Vittorio Vaccaro. di 62 anni, abitante ai Quartieri spagnoli, con un precedente penale per truffa è stato colpito ad un braccio. E’ molto probabile, dalle prime indagini, che i due siano stati feriti per errore.

La Polizia, che indaga sull’accaduto, esclude un collegamento tra il duplice ferimento e la “stesa” avvenuta circa in via S. Maria a Cubito, nel quartiere Chiaiano, a grande distanza dai Quartieri Spagnoli, dove quattro persone giunte su due scooter, che indossavano caschi integrali, hanno esploso numerosi colpi di pistola in aria.