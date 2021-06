Napoli, sparatoria in vico Lungo San Matteo: due feriti di cui uno in gravi condizioni

La sparatoria è avvenuta poco prima delle 19 mentre entrambe le vittime, tra le quali non è ancora noto se si conoscessero, si trovavano in vico Lungo San Matteo.

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli il bilancio è di due feriti di cui uno in gravi condizioni e in prognosi riservata. L’agguato ha coinvolto due vittime di cui non si conoscono ancora le generalità.

La sparatoria è avvenuta poco prima delle 19 mentre entrambe le vittime, tra le quali non è ancora noto se si conoscessero, si trovavano in vico Lungo San Matteo, una strada nei pressi di via Toledo.