Quartiere Stella, blitz della Polizia Municipale: rimossi 50 paletti abusivi

Cronaca di Napoli: Polizia Municipale e Napoli Servizi hanno provveduto alla rimozione di 50 paletti abusivi che ostacolavano i percorsi principali nel quartiere Stella. Rimossi anche 7 motoveicoli abbandonati.

Nell’ambito delle operazioni di controllo del territorio e ripristino della legalità nella zona della III Municipalità, la Polizia Municipale personale della Unità Operativa Stella, dell’ Unità Operativa Rimozione Auto unitamente al personale della Napoli Servizi, hanno rimosso 50 paletti abusivi installati da ignoti in Via Fonseca, Vico S.M. a Fonseca, Vico Castellina, Via Stella e Vico Stella.

Sono stati elevati 24 verbali ai sensi del CDS e rimossi 7 motoveicoli in stato di abbandono, rimossi anche 30 tra vasi in cemento armato e altri elementi in metallo utilizzati per delimitare ed occupare spazi pubblici. Gli interventi proseguiranno nei prossimi giorni fino alla completa rimozione di tutti i paletti abusivi riscontrati e segnalati.